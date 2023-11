Transición caliente: Se habla de feriado cambiario para el martes y China podría poner en suspenso el swap

La falta de precisiones sobre la transición económica agrava la incertidumbre en el frente cambiario.

La transición económica entró en zona de turbulencias y este domingo en el Palacio de Hacienda no descartaban decretar feriado cambiaron para el próximo martes para tener 48 horas de margen antes de hacer enfrentar la situación cambiaria.

Consagrado ganador Javier Milei, el factor de presión es la dolarización. Los inversionistas reclaman saber a qué tipo de cambio se reemplazarán los pesos. La City porteña esta atenta a las señales de una transición.

Por lo pronto, pasadas las 21 hs de este domingo, el dolar cripto mostraba subas superiores al 15% promedio, y se comercializa por encima de los $1100 en la punta vendedora. En paralelo, la plataforma Cocos Capital que mantiene su oferta de dolar MEP durante todo el fin de semana largo permite dolarizar a $870.

A este escenario sumamente complejo que mete presión sobre el precio del dólar, se sobreimprime la relación del presidente electo con el gobierno chino.

Actualmente la mitad de los activos que tiene el Banco Central se encuentran denominados en yuanes. Y fue gracias al respaldo del Banco Popular del gigante asiático que Argentina ganó margen para contener la corrida cambiaria y cumplir con los vencimientos del Fondo Monetario Internacional.

Ahora la versión que circula, es que Xi Jinping, primer mandatario Chino, evalúa poner en suspenso el swap como respuesta a las declaraciones de Milei sobre el futuro de la relación del país con el gigante asiático.

«Yo voy a estar alineado con Estados Unidos, Israel y el mundo libre. No quiero saber nada con comunistas, eso no quiere decir que como privados no puedan comercializar con China o con Brasil, no voy a estar aliado con ellos», sentenció Milei días atrás al disertar ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

