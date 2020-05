Tramposo: Llamó a su amante, se olvidó que tenía el celular conectado al auto

Su infidelidad quedó inmortalizada en un video que se viralizó a través de TikTok

Un hombre cometió dos errores muy graves. El primero engañar a su esposa, algo que siempre está mal. Y el segundo contestar el teléfono cuando le mandó un mensaje su amante, olvidando que lo tenía conectado por bluetooth al equipo de audio del auto, donde estaba su mujer.

El hombre se había alejado unos metros del vehículo para escuchar un audio pero no se acordó que la conexión hacía que la voz de su segunda pareja saliera por los parlantes del coche.

“Hola mi amor ¿por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tu esposa o que?”, preguntó una voz femenina. El hombre parecía apurado por contestar porque ese día se iban a encontrar. “¿Si nos vamos a ver hoy o no?”, agregó la supuesta amante.

La esposa grabó la conversación y la compartió en TikTok, donde rápidamente se hizo mega viral: ya suma más de 37 mil me gusta en la red social.

Lo más insólito es que se trataba de un mensaje de voz, que el hombre intentó escuchar dos veces sin éxito. Al darle play, el sonido no era reproducido en el celular sino en el auto. Al intentar oírlo una segunda vez, se dio cuenta de que el audio estaba sonando dentro del vehículo.

Aunque el video viral de TikTok no revela el final de esta historia, es bastante probable que el hombre infiel no siga la relación con su esposa tras el incidente.