Tormenta interna en la Libertad Avanza: diputado electo por Corrientes dice no haber abandonado el bloque partidario

Minutos después de conocerse el comunicado oficial de la Libertad Avanza, el legislador nacional electo por Corrientes, salió a decir que él no firmó ese documento donde un grupo de legisladores nacionales abandonan el bloque libertario en desacuerdo con la alianza a Macri y Bullrich.

«Estoy sorprendido. Me agarra en un momento en el cual estamos abocados al trabajo territorial. Me pega de lleno ésta mentira y me afecta porque no es así. Me cayó como un balde de agua fría», expresó el diputado nacional electo por la Libertad Avanza.

«Lamentablemente, al ser de Corrientes uno termina siendo parte de un comunicado que expresa el posicionamiento de algunos, pero insisto: no es mi postura», dijo

Luego agregó: «Yo soy de una provincia donde se trabaja mucho con las alianzas, soy aliancista. Todo lo que sume para que Milei sea Presidente es bienvenido».

A pocos días de la elección del pasado 22 de octubre trascendió que los legisladores que habían sido electos por el partido libertario, abandonarían la campaña electoral de la segunda vuelta debido a la falta de recursos económicos.

COMPARTIR