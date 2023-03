Todas las denuncias que hizo Natacha Jaitt antes de su muerte

La actriz había denunciado pedofilia y abusos de menores en el fútbol y el periodismo, violación y amenazas de muerte.

Después de la muerte de Natacha Jaitt y con la investigación en curso sobre el primer ganador de Gran Hermano y productor de esta edición, las denuncias que hizo la actriz, conductora y modelo volvieron a estar sobre el tapete.

CUÁLES FUERON LAS DENUNCIAS QUE REALIZÓ NATACHA JAITT

La más polémica fue la que hizo el sábado 31 de marzo de 2018 en “La noche de Mirtha”. En el programa de la diva, Jaitt acusó de pedofilia, trata, corrupción de menores, abusos sexuales y encubrimiento a periodistas, políticos, religiosos, actores, conductores y productores de televisión.

A cuatro años de su muerte, qué se sabe de la muerte de la mediática

Esas declaraciones las hizo en marco del escándalo por los abusos a futbolistas de las divisiones inferiores de Independiente que había estallado semanas antes, tras una denuncia presentada por el coordinador de las Inferiores del club de Avellaneda, Fernando Berón, y el encargado de la pensión, Fernando Langenauer, a raíz del testimonio de una de las víctimas.

El programa de Mirtha Legrand, del cual participó Natacha Jaitt e hizo varias denuncias. (Foto: Canal 13).

Entre los mencionados por Jaitt, se encontraban el diputado Gustavo Vera, Leonardo Cohen Arazi (que estuvo detenido por la causa) y varios participantes de Gran Hermano: «Cohen Arazi pedía sexo a cambio de trabajo. Su socio es Francisco Delgado de Gran Hermano. Brian (Lanzelotta) le llevaba los chicos de la villa al árbitro (Martín Bustos) y a él». También acusó a varios periodistas y empresarios de los medios como cómplices.

Otra denuncia que realizó Natacha Jaitt fue por violación. En ese caso, acusó a dos hombres, uno de los cuales (Pablo Yotich) consideraba su amigo y casi un hermano. Según sus propias declaraciones, le dieron una bebida y cuando despertó, aturdida, le estaban practicando sexo sin su consentimiento.

Además, en varias ocasiones Jaitt dejó entrever que se sentía amenazada o que su vida estaba en peligro por las declaraciones que se había atrevido a hacer. Su abogado confirmó que recibía amenazas.

“Aviso, no me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera. No me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, no, no fui yo”, se puede leer en el mensaje que Natacha compartió en Twitter y que pidió guardaran. Este escrito resurgió en estos días después del allanamiento y la detención de Marcelo Corazza.

COMPARTIR