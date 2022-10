Tensión mundial: Portaaviones de Estados Unidos listo para combatir contra Rusia

El comandante del grupo de ataque del portaaviones, contraalmirante Dennis Velez, dijo a Sky News que su mensaje a Rusia es que sus hombres y mujeres están «listos para cualquier misión».

Cuando se le preguntó si estaba listo para la guerra de ser necesario, respondió: «Este barco, este grupo de ataque, nuestros aliados: estamos listos para cualquier cosa. Lo demostramos todos los días».

Por su parte, la teniente Cordan Mackenzie, que forma parte de la tripulación, sostuvo: «Creo que los pilotos de la marina entrenados en Estados Unidos, sin duda, son los mejores del mundo… Todo lo que hacemos aquí es entrenar y prepararnos para una batalla que podría ocurrir».

The crew of a giant US aircraft carrier in European waters says they are ready to fight Russia if the call comes but their mission is to deter threats and prevent escalation.

