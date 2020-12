“Tengo que hacer un tratamiento”: Lourdes Sánchez decidió romper el silencio y habló de su salud

Finalmente decidió romper el silencio y hablar de una de las situaciones más dolorosas de su vida. Lourdes Sánchez, quien supo convertirse en pocos años en una de las bailarinas más talentosas del mundo del espectáculo, ha tenido una vida realmente muy difícil. La morocha atravesó situaciones que la pusieron al límite y que hoy la hacen reflexionar sobre un sinfín de cuestiones que antes quizás no.

En diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina, la mujer del Chato Prada, habló sobre la operación a la que debieron someterla el año pasado, cuando después de unos dolores, descubrieron una infección muy fuerte que puso en peligro su vida, y por la cual debieron extraerle las trompas de Falopio. Conmocionando a todos los oyentes, hizo referencia a su deseo de volver a convertirse en madre.

«Puedo tener hijos, el tema es que me tengo que hacer un tratamiento y quizás eso me da una cierta fiaca. Entonces, hoy no. Pero me encantaría. A veces estoy con Valentín y digo ‘lo que sería una nena’», afirmó haciendo referencia al pequeño que tiene en común con uno de los productores más importantes de LaFlia, fundamental en el Bailando por un Sueño, y mano derecha de Marcelo Tinelli.

Asimismo, Lourdes Sánchez habló de los efectos de la cuarentena por la pandemia de coronavirus en la pareja, y dejó en claro que atraviesan un buen momento con su marido. “Uno dice ‘el tiempo desgasta’, ‘la cuarentena desgasta’, pero nosotros encontramos el equilibrio en la pareja y en la familia. No te voy a mentir: tenemos momentos de enojos y de peleas, pero siempre reina el amor y las ganas de estar juntos”, afirmó.

“Los dos aflojamos, no somos tan orgullosos. Nos dura poco el orgullo y enseguida queremos que esté todo bien”, señaló. Para final, hizo un balance sobre el Cantando 2020 y habló de uno de los posibles ganadores: Cachete Sierra. “A mí me encanta porque va siempre con buena onda. Sabe que canta mal, pero le pone entusiasmo. Mis cuatro finalistas son Cachete, la Bomba, Rocío y Ángela. Me gustan”, sentenció.

Corrientes Hoy