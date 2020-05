Temporal con fuertes vientos derribó postes y árboles, dejando a varias comunas del interior correntino sin luz

En Alvear cayó un árbol sobre una biblioteca. En Libres hubo voladura de techos y en poco más de 48 horas acumularon 220 milímetros de agua. Cortes prolongados por caída de postes en Caseros, Caá Catí y Estación Torrent.

Luego de que a mediados de semana se registraran las primeras lluvias en el interior provincial con brusco descenso de temperatura, en la tarde del viernes y hasta la mañana de ayer, varias comunas fueron alcanzadas por un fuerte temporal con ráfagas de viento que en algunas zonas llegaron hasta los 70 kilómetros por hora. Se produjeron voladura de techos y caídas de postes y árboles, lo que dejó sin energía a varias poblaciones. Hacia la tarde noche de ayer y al cierre de esta edición, se registraba un mejoramiento en el clima y el servicio había sido restablecido en la mayoría de los casos.

En diálogo con El Litoral, el intendente de Alvear, Miguel Angel Salvarredy, indicó que “cerca de las 3.30 de la madrugada de ayer comenzó un viento impresionante, que duró hasta cerca del mediodía. No hubo voladuras de techos completos sino de chapas y no tuvimos que evacuar familias. El daño más grave fue por un añejo árbol que cayó sobre la Biblioteca Popular Carlos María de Alvear en la plaza 9 de Julio”. En cuanto al servicio de energía, Salvarredy comentó que personal de la Dpec y de la Municipalidad recorrieron los barrios para verificar que no haya cables sueltos. Una vez que se constató que no haya peligro, se fue devolviendo el servicio paulatinamente.

El temporal en la zona afectó la Línea de Media Tensión que también abastece a Estación Torrent, dejando a esta localidad sin luz. Tras retirar un árbol, ramas y gajos caídos sobre la LMT, se repararon conductores con la ayuda de empleados municipales.

Otra de las comunas que registró cortes de luz fue Monte Caseros, donde el temporal se sintió con mucha fuerza en la noche del viernes y parte de la madrugada del sábado. No sólo hubo una gran cantidad de postes y cables caídos, sino que los fuertes vientos derribaron un transformador con toda su estructura de hormigón, lo que generó que prácticamente toda la ciudad se quedara sin luz. Durante la jornada de ayer, el Municipio con trabajadores de la Dpec desarrollaban tareas para reparar los daños, y si bien algunos barrios ya contaban con servicio, en otras zonas, al cierre de esta edición, los operarios continuaban trabajando para reponerlo.

El Municipio de Caá Catí también se vio afectado por las fuertes lluvias con la caída de 84 milímetros de agua en la mañana de ayer. En este marco hubo rotura de postes de energía y de líneas de telefonía. En esta ciudad también hubo cortes de luz, pero el servicio se restableció rápidamente, ya que operarios de la Dpec repararon un “puente” cortado que también afectaba el servicio en Itá Ibaté.

Libres

Esta fue una de las ciudades más afectadas, ya que a mediados de la semana, tal como informó El Litoral, se había registrado la caída de cerca de 121 milímetros. A esto se sumaron lluvias y fuertes vientos el día viernes y en la madrugada del sábado. Al respecto el encargado de Defensa Civil municipal, Alexis Acuña, indicó a este medio que “llovió desde las 19 (del viernes) hasta las 5 de la mañana (del sábado); cayeron más de 90 milímetros, más el acumulado que teníamos de 121 milímetros, más otros acumulados, totalizamos más de 220 milímetros en 48 horas. Eso lógico que perjudicó a algunas familias, sobre todo las que viven en las zonas más bajas donde el agua escurre y se acumula en esos lugares”.

En este sentido indicó que el accionar violento del agua perjudicó viviendas, y hubo además algunas voladuras de techo por la intensidad del viento, donde las ráfagas alcanzaron hasta 70 kilómetros por hora. No obstante, no hubo que evacuar a ninguna persona.

“Está trabajando personal de Acción Social, con todo lo que es vivienda, volviendo a techar las casas afectadas y llevando ayuda con mercaderías, ropa y algunos medicamentos. Y personal del Corralón municipal, está limpiando todos aquellos desagües que se vieron afectados por la lluvia”, indicó.

Se auxiliaron a unas 20 familias, las más afectadas se encontraban en el barrio Catamarca, El Ombucito y El Palmar. El viento también afectó parte del tendido eléctrico, y si bien hubo sectores que estuvieron sin energía, paulatinamente el servicio se fue restableciendo en el transcurso de la tarde de ayer, agregó el funcionario.

El Litoral