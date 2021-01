Telegram: ¿En qué celulares no funciona?

La plataforma de mensajería requeire un sistema operativo mínimo para ejecutarse correctamente. Además, Apple podría tener que retirar la aplicación de su App Store por una demanda en los Estados Unidos.

Telegram experimenta uno de los mejores momentos desde que llegó al mercado gracias a los nuevos términos y condiciones anunciados por WhatsApp. Sin embargo, antes de hacer el pase los usuarios deben tener en cuenta que la app no funciona en todos los celulares.

Al igual que sucede con la aplicación de Facebook, la plataforma de mensajería instantánea de origen ruso exige un mínimo en la versión del sistema operativo. Esto es para que la app funcione de manera óptima y la experiencia del usuario sea la mejor.

La aplicación requiere como sistema operativo mínimo el Android 4.0. Esto deja afuera a los dispositivos que tengan más de 3 años, especialmente a las tabletas.

En cuanto a los iPhones, habría inconvenientes en el futuro pero el problema pasa por otro lado. La organización sin fines de lucro de Estados Unidos, Coaliton for a Safer Web, inició una demanda para que la aplicación sea eliminada de la App Store al considerar que fue clave para el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero.

La razón alegada para ello es que, según afirman, los responsables del servicio no adoptaron ninguna medida para combatir los mensajes que llaman a la violencia, así como los relacionados con contenido extremista.

Si la demanda prospera, Telegram podría quedar afuera de todos los dispositivos de Apple, lo que representaría un verdadero golpe de nocaut para la empresa.

Por otra parte, aunque directamente relacionado, no hay que olvidar que la relación entre las empresas no es precisamente cordial, y como muestra de ello tenemos la petición, por parte de Apple, de que Telegram hiciera no accesibles ciertos grupos desde la app para iOS.

Una petición que fue asociada a una indicación de que no se mencionara que el bloqueo se había producido a instancia de Apple, algo que molestó sobremanera a Pavel Durov, fundador de Telegram, que no dudó en hacer pública dicha comunicación. Durov también hizo campaña para que los usuarios de iPhone abandonen la plataforma en favor de Android.

La semana pasada la aplicación superó los 500 millones de usuarios. Además, en tan solo tres días 25 millones de personas se sumaron a la aplicación.

Crónica

