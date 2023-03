Telefe resolvió que Jey Mammón no sea más el conductor de La Peña de Morfi

Jey Mammon quedó apartado por Viacom de la conducción del programa La Peña de Morfi tras las denuncias de abuso en su contra. Mientras tanto, el conductor estaría redactando un comunicado.

Las causas por presuntos abusos de menores estallan en el seno de Telefe. Según informó Jorge Rial en Argenzuela por C5N, las autoridades de Viacom resolvieron que Jey Mammon no siga al frente de La Peña de Morfi. La decisión fue tomada directamente desde las oficinas centrales de Viacom en Estados Unidos.

Mientras tanto, el conductor estaría preparando su comunicado para dar explicaciones sobre la situación. Además, estaría preparando una denuncia contra Lucas Benvenuto por intento de extorsión.

Recordemos que Jey Mammon es un empleado directo de Viacom. En su momento, el conductor estaba brillando en la pantalla de América y Telefe fue con todo para tenerlo en su staff.

La denuncia

“Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefé. Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17. Mi mamá ha estado al tanto de eso. Lo conoció. Mi mamá llamaba a su casa para preguntar: ¿Lucas llegó?. Él tenía 32 y yo, 14”, relató Lucas al programa A la Tarde.

“Lo denuncié en 2020, en medio de la pandemia. La audiencia fue por Zoom y la fiscal me dijo: no podemos hacer nada porque el caso prescribió, si vos querés hacer visible este caso en los medios, tenés que saber que no vas a lograr nada de parte de nosotros porque prescribió. Es la historia de mi vida esa palabra: prescribió”, concluyó en su relato.

