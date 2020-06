Te presentamos: Esta es la mujer que quiso matar a la periodista del Canal 26

“Necesito que me ayuden”, expresó Melisa Zurita, quien teme por su vida y la de su hija. En la noche del sábado fue amenazada de muerte por la ex pareja de su marido Gustavo Holstein.

La misma Melisa Zurita se encargó de difundir la foto de la agresora. La Opinión Austral pudo saber que en el chat que integra con un grupo de periodistas, quiénes se solidarizaron con ella, reveló detalles de lo ocurrido en dos mensajes conmovedores.

“Esta es Geraldine Martínez, la que me quiso matar a mí y a mi hija. Por favor, esta es la foto. Necesito que me ayuden. Ya tuve varias denuncias y nada. No quiero esperar que me mate a mí y a mi hija. Muchas gracias.” En el segundo texto, escribió: “Muchas gracias de corazón. Pensé que me mataba a mí y a mi hija. Pude salir por una ventana con mi hija corriendo desnuda por el barrio pidiendo auxilio”.

La peor noche

Este sábado, la conductora de canal 26, vivió el peor momento de su vida cuando una mujer intentó asesinarla en el country donde vive junto a su hija.

En la previa del Día del Periodista, la ex pareja de su actual esposo la amenazó con un arma blanca e intentó matarla, luego de haber violentado su ingreso al barrio privado “Casco Leloir”, ubicado en calle Del Falcon 1025 Parque Leloir.

Según pudo conocer La Opinión Austral la mujer que ingresó al country con intenciones de matar a la periodista lo hizo rompiendo parte del cerco perimetral del predio con una pinza alicate. De allí, se dirigió al lote 28 en donde tiene la residencia Zurita.

La mujer, de 40 años y conductora de Canal 26, se encontraba junto a su hija menor. Afortunadamente, ambas pudieron evadir a la agresora y escapar por una ventana. Fueron corriendo hasta la casa más cercana a pedir auxilio. Allí, los propietarios de la misma llamaron a la Policía.

En ese momento, la agresora -identificada como Geraldine Martínez, de 37 años de edad y profesión ama de casa- tomó el vehículo de la víctima (Jeep Renegade, color blanco) e intentó huir del predio.

Personal policial del Comando Patrulla Ituzaingo logró su aprehensión en las inmediaciones del lugar. En ese momento, se pudo identificar a la agresora como la ex pareja del actual esposo de la periodista, Gustavo Holstein.

Mercedes Ninci, entre otros periodistas, se hizo eco del anticipo exclusivo de La Opinión Austral.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder este medio, hay varias denuncias por amenazas en las que resulta imputada Geraldine Martínez. La mujer, tras ser aprehendida fue trasladada a la comisaría más cercana y se notificó a la Justicia de lo acontecido.

Mauro Szeta ✔@mauroszeta Atacaron a una conductora de canal 26 cuando estaba con su hija en el barrio Casco Leloir de Ituzaingó. Por el ataque detuvieron a otra mujer, ex pareja del hombre que convive con la víctima.

Tras las consultas realizadas, el fiscal, Dr. Roberto Tavolaro, de la UFI 1 Descentralizada de Ituzaingo, avaló lo actuado y dispuso que la agresora continuara detenida en calidad de incomunicada y que en la jornada de hoy, a las 08:00 horas, sea conducida a prestar declaración indagatoria.

Asimismo, se dispuso a la Policía obtener filmaciones de las cámaras de seguridad del predio y cercanas, a los fines de determinar si Martínez logró ingresar al predio sola, o bien cómo llegó al lugar. Y, en ese sentido, si contó con la colaboración de alguien más.

En tanto, personal de la Policía Científica Morón llevó a cabo las diligencias de rigor sobre el rodado de Zurita, con el que intentó huir del lugar.

Su carrera

Melisa Zurita conduce un noticiero a la mañana y otro a la tarde en Canal 26, además del programa Te vas a enterar. Es licenciada en Comunicación Social y locutora, y empezó su carrera en dicha señal hace más de 20 años.

Arrancó en el canal a los 17 años como editora, pasó por producción y fue cronista, hasta que llegó a la conducción, donde se siente muy cómoda y es una de las figuras del canal. Acostumbrada a contar las novedades del día en Canal 26, también se luce como modelo.

Actualmente está de lunes a viernes de 10 a 12 y en la tarde a partir de las 17 horas.

Es dueña de un físico impactante, la periodista tiene un gran secreto para mantenerse en forma: hace crossfit y se cuida mucho en las comidas, por eso, se le animó a cruzar unos guantes a la jujeña Locomotora Oliveras