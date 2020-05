Te mostramos como te instalan una noticia “FALSA” o fake new

A través de nuestro medio, más precisamente en nuestra cuenta oficial de Facebook el dìa 11 de mayo del 2020 por medio de fuentes confiables nos atrevimos a poner en placa que el presidente Alberto Fernández ya había declarado que NO HABRÍA EMISIÓN DE LOS BILLETES DE $5000, los medios hegemónicos de comunicación de la Argentina ya empezaron a instalar en esa fecha la confirmación de que estaban preparados los polémicos billetes, pero la historia no termina allí, en el medio de toda esta discusión y cuestión ideológica pusieron en juicio la figura del ex ministro de salud del gobierno de Perón, el doctor Ramón Carrillo, poniéndole el mote de “NAZI” por medios del troll center manejado por un ex integrante del gobierno saliente de Mauricio Macri.

Con esta doble cuestión, por un lado la emisión del billete de $5000 y por el otro que iría ilustrando una de las caras del billete la figura del doctor Carrillo se creó un ambiente de tal crispación que la sociedad argentina nuevamente cayó en una profunda discusión, ensanchándose la famosa GRIETA que divide a la ciudadanía nacional.

De manera rigurosa y responsable seguimos indagando a través de fuentes confiables el orígen de esta noticia, nos atrevimos a instalar la duda de una nueva “fake new” o noticia falsa el día 19 de mayo en nuestro portal digital, tal fue el interés de buscar la verdad de esta cuestión de los múltiples medios alternativos de nuestro país que en su edición digital de ayer 24 de mayo, INFOBAE salió a poner en su sitio que la emisión de los polémicos billetes quedó en la nada.

Tenemos que destacar la actitud valiente de INFOBAE, ya que fué el único medio que de alguna forma dió la cara, mientras que los otros medios hegemónicos, formadores y lavadores de cerebros de millones de argentino SENCILLAMENTE SE OLVIDARON DEL TEMA Y NUNCA MÁS LO DIJERON.

A continuación te mostramos lo que son los medios hegemónicos y la secuencia de los hechos…

“Medios Hegemónicos” Se denomina hegemonía al dominio de una entidad sobre otras de igual tipo. En el mismo significado: un bloque de medios radiales, televisivos y/o gráficos pueden tener hegemonía gracias a su mayor potencial económico o político, y ejerce esa hegemonía sobre la población, aunque estas no la desee.

