Te contamos…¿Que (no) dijo Fabián Gutiérrez en la causa Fotocopias de Cuadernos?

Mientras Clarín, La Nación y sus medios satélite repiten que se trataba de un testigo clave contra CFK, en su declaración se lee lo contrario.

La declaración de Fabián Gutiérrez, ex secretario de CFK, en la causa de las Fotocopias de los Cuadernos Fénix tiene apenas 4 páginas. Mientras Clarín, La Nación y sus medios satélite repiten que se trataba de un testigo clave contra CFK y que reveló como se transportaba dinero, en el documento oficial que hoy reproduce El Destape se lee lo contrario. Gutiérrez afirma: “nunca ví el contenido de los bolsos”. También que la presencia de dinero “es una conjetura”, que “se comentaba que tenían dinero” y que no vio bóvedas en la casa de los Kirchner.

Estas frases de Gutiérrez no aportaron nada a la causa que digitaban el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli. No podían hacerlo, ya que no daban ningún indicio ni dato, simplemente negaban la versión mediática que se empeñaba y aún hoy insiste en sostener que dijo lo que no dijo. Graciana Peñafort, abogada en esa causa, explicó en El Destape Radio que “el aporte de Fabián Gutierrez en la causa Cuadernos fue insignificante“, que “habló de rumores y detalles domésticos de color que no tienen ningún contenido penal”, que “negoció un arrepentimiento que carecía elementos penales para ser considerado como tal” y que “Bonadio y Stornelli detuvieron a todos los secretarios de CFK pero ninguno aportó ninguna prueba”.

“Quiero aclarar que si bien nunca vi el contenido de los bolsos que traían las personas mencionadas, mi percepción y el comentario de los secretarios era que traían recaudación. Vuelvo a remarcar que esto es una conjetura mía basada también en comentarios que se escuchaban”, dijo Gutiérrez ante Stornelli. Contó que en los viajes a Calafate el único que llevaba “valijas con candado” era Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, y agregó: “Yo nunca vi el contenido de esas valijas pero se comentaba, y también yo lo pensaba, que contenían dinero”.