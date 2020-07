Tato: “El Gobierno Provincial no se mete con la Justicia, pero está manejada por un brazo más largo”

El ex Gobernador de Corrientes, Raúl Romero Feris, se refirió a la Justicia Provincial luego del fallo de la Corte Interamericana que lo favoreció. “El Gobierno Provincial no se mete con la Justicia, pero a ésta la maneja un brazo más largo”, opinó, y consultado por nombres propios subrayó: “Ricardo Colombi manejó la Justicia siempre”

“El Gobierno Provincial no se mete con la Justicia, pero a ésta la maneja un brazo más largo”, dijo Tato Romero Feris en un extenso diálogo con La Dos opinó, y consultado por nombres propios subrayó: “Ricardo Colombi manejó la Justicia siempre. Vino a hablar conmigo y me dijo “tengo las 7 llaves”, y me lo dijo delante de Sergio Flinta”

“Con todo lo que pasé ya no tengo miedo de decir las cosas como son”, sostuvo Romero Feris y aclaró: “estoy hablando de los jueces que tuvieron injerencia en mi causa. No hablo de todos”

En ese mismo sentido, teniendo en cuenta lo decidido por la Corte Interamericana, Tato expresó: “espero que en el ámbito provincial haya un reconocimiento. Después de 20 años de persecución, ya hay una realidad: que la Justicia quedó marcada como que procedieron políticamente y eso dice claramente la Corte Interamericana”

“Algunos deberían caérsele la cara de vergüenza. La Corte Interamericana les dio una paliza y el estado argentino se debe hacer cargo. Y está probado: Lo que hizo la Justicia de Corrientes fue catastrófico, y todas las demoras ahora debe resolver la Justicia Nacional. Algo debe pasar. No puede quedar todo así”, sostuvo Romero Feris.

“Si obraron mal y lo reconocen deberían irse. Sé q no lo harán, pero solo hablo desde la moral y la ética”, consideró.

Tato recordó: “Hay gente que ordenaba que me metan preso, que salga, que me lleven al sanatorio, decían que lo de mi salud era un gran cuento. Y resulta que terminé con una operación a corazón abierto”

“Un acuerdo para sacarme de la cancha”

“Hubo un cofradía y un acuerdo para sacarme de la cancha. Y lo hicieron. Hasta me invitaron que fuera a Paraguay, me dejaban el camino libre, pero siempre dije que de Corrientes no me iba más allá de la injusticia”, insistió Romero Feris.

“Luché 20 años y voy a seguir luchando para que se sepa la barbarie que se vivió en Corrientes”, reiteró