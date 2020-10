Tassano sobre el accidente vial: “Sinceramente no vi nada”

El intendente Eduardo Tassano se refirió al accidente vial en el que se vio involucrado ayer por la noche. «No me percaté lo que sucedió y yo iba manejando mirando para adelante. Sinceramente no vi nada», aseguró.

Tras el polémico siniestro vial en el que se vio involucrado el intendente Eduardo Tassano, el funcionario desmintió que haya sido su vehículo el que chocó a la motocicleta y la bicicleta. ”No me percaté lo que sucedió y yo iba manejando mirando para adelante. Sinceramente no vi nada”, aseguró.

En el video del accidente puede verse como, tras pasar muy cerca una camioneta Toyota Hilux, una motocicleta y una bicicleta pierden el control y caen al asfalto. Luego de la caída, los ocupantes señalan hacia adelante, en dirección a la camioneta.

“En avenida Maipú al 3200 me detiene un móvil policial, después otro y otro. Me dicen que hubo un accidente en el que yo estuve involucrado y que llamaron al 911 dando mi número. Les dije que no sabía qué pasó y que estoy a disposición. Les pedí que haga el peritaje de la camioneta o lo que sea, porque yo no había impactado con nada”, afirmó Tassano sobre el momento en el que fue demorado por las fuerzas policiales.

“Esperé un rato y la policía me dijo que la cámara revela que hubo un roce entre la bici y la moto, y se ve que usted no le impactó ni nada. Afortunadamente estuvo el vídeo que es bastante claro”, agregó el funcionario.

Sobre si viajaba acompañado, Tassano afirmó que se trasladaba solo en su camioneta y que estaba yendo a buscarla a su hija, que vive Buenos Aires pero que ahora se encuentra por Corrientes.

Diario Epoca