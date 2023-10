Talleres y Belgrano no pasaron del cero en el clásico cordobés

Por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional, Talleres de Córdoba empató 0-0 con Belgrano en el Mario A. Kempes. La T no pierde el clásico hace 16 años.

Talleres de Córdoba empató 0-0 con Belgrano de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes, en una nueva edición del clásico cordobés, disputado en el marco de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Belgrano intentó plantarse y jugar de igual a igual, pero el plan no le dio resultado porque con la pelota Talleres supo marcar mucha diferencia. Losada, el gran arquero del Pirata, fue la única razón por la cual el local no pudo ponerse en ventaja: le atajó un remate a Valentín Depietri, quien no pudo esquinarla, y un excelso tiro libre a Rodrigo Garro.

Cuando logró juntar pases la T fue dominante, aunque lo que no pudo hacer es explotar a su de espadas: Ramón Sosa, desequilibrando por izquierda o con pases profundos a las espaldas del lateral. Mucho mérito de un partidazo de Juan Barinaga.

Pero en el segundo tiempo Farré modificó el parado de su equipo y Belgrano emparejó las acciones: en lugar de disputarle la tenencia, se inclinó por replegarse, proponerle un trámite más friccionado, y buscar explotar los espacios con toques rápidos. Rápidamente le dio resultado, porque se encontró con su jugada más clara.

Quizás la única verdaderamente peligrosa del Pirata, pero la más concreta del partido, en contraste con las muchas pero no tan efectivas de Talleres. Ulises Sánchez probó de media distancia y tras un desvió, la pelota cambió su trayectoria y complicó a Guido Herrera, que llegó a montearla para que se estrelle en el palo. Lucas Passerini no pudo agarrar el rebote de milagro.

Los cambios refrescaron el ataque de la T, que fue hasta el final pero sin claridad para transformar todos esos avances en peligro neto para un Losada que tras un primer tiempo donde debió lucirse, en el complemento fue más espectador. Belgrano salió varias veces embalado de contraataque pero tampoco pudo inquietar a Herrera.

El partido tuvo además una polémica: en el primer tiempo, Rolón filtró un pase para Passerini pero Benavidez llegó a interceptarlo y la punteó, para que luego el arquero la agarre con las manos. Todo Belgrano pidió tiro libre indirecto por pase atrás, pero Herrera no consideró que la haya jugado voluntariamente. El VAR no podía intervenir porque no es una jugada que entre en su reglamento.

Belgrano sigue invicto en la Copa de la Liga, está en zona de clasificación a la próxima fase y pelea por meterse en los puestos de Copa Sudamericana. Talleres sigue buscando recuperar su mejor versión y por ahora está afuera de los playoff, aunque por solo un punto; además, la T mantiene su racha de 16 años sin perder el clásico y ya son 11 encuentros, con tres triunfos y ocho igualdades.

En la próxima fecha, el Pirata recibirá a Boca, mientras que Talleres visitará a River, a quien ya le ganó en la Liga Profesional y lo eliminó de la Copa Argentina.