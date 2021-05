Tabacaleros goyanos vuelven a cortar el tránsito en Ruta 12

Los productores tabacaleros de Goya realizan desde la mañana de este jueves una manifestación interrumpiendo el tránsito sobre la Ruta Nacional 12. Reclaman al Gobierno Nacional fondos adeudados. Roberto Segovia, titular de la entidad que los representa, explicó que se le adeudan 7.900.000 de pesos.

Los tabacaleros concretamente reclaman por el aporte conocido como Caja verde. Hasta ahora les abonaron el 50 por ciento, piden la otra mitad que son unos 100 millones de pesos. El corte se hace a la altura del paraje Zorzalito. Es en cercanías del kilómetro 787 de la ruta 12.

Roberto Segovia explicó que no recibieron comunicaciones de funcionarios nacionales por el reclamo de pago de fondos de sobreprecio, que se debían pagar en agosto de 2020. “No nos gusta pero no nos dan alternativa”, recordó y agregó que “esto es exclusivamente porque los funcionarios no se ocupan de lo que tienen que hacer”.

Ctes Hoy

Mañana vuelve a subir el precio de los cigarrillos