Mercedes: Suegra de Astarloa en el ojo de la tormenta por su dudoso “enriquecimiento”

De mendiga a millonariaLa televisión Correntina destaca en sus titulares, de Mendiga a Millonaria, Ramona Villalba actual presidente del Centro Recreativos Cruz Gil, suegra de Samuel Astarloa conocido por escapar 2 veces de la cárcel, es una de las tantas personas que bajo el amparo del poder político se convirtió de mendiga a millonaria.Villalba defensora acérrima de Ricardo Colombi hace pocos años atrás vendía agua caliente, cintitas rojas y velas en el santuario del gaucho Gil hoy es dueño de dos Campos un hotel y negocios con vehículos de alta Gama y de vivir en un rancho paso a vivir en una costosa vivienda en MercedesElla controla las ofrendas de los promeseros en el Gaucho Gil, que van desde vehículos hasta joyas y dinero, días pasados trató de inútil al fiscal Adrián Aurelio Casarrubia quién nunca se atrevió investigarla.

