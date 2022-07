Su hijo le hacía bullying a una compañera y lo llevó hasta su casa para que le pida disculpas frente a todos

La madre del niño le dio un gran ejemplo y la historia recorrió el mundo. La mujer aseguró que «no quería que su hijo sea así«.

Muchas veces, las madres tienen que enseñarle a sus hijos cómo comportarse, y obligarlos a pedir perdón si hicieron algo que no debían. En este caso, una mujer de Warwickshire, Reino Unido, tuvo que darle un ejemplo a su hijo.

Samm Jane se enteró que su hijo le hacía bullying a una compañera del colegio, y su reacción fue muy aplaudida. Incluso, muchos la definieron como una «madre modelo».

Al enterarse de la fea actitud de su hijo, gracias a las autoridades del colegio, la mujer no dudó en tomar medidas extraordinarias para disciplinar a su hijo. A través de TikTok, la mujer contó que obligó a su hijo a disculparse con la niña a la que le hacía bullying.

Los crueles mensajes que el niño le mandaba a su compañera.

Para ello, llevó al niño hasta la casa de su compañera de colegio, y le pidió que pida disculpas enfrente de toda la familia de la chica. El video en donde la mujer contó los detalles del ejemplar castigo no tardó en volverse viral en las redes, y los usuarios de TikTok aplaudieron la actitud de la madre.

En aquel video, la mujer contó que esperó a que su hijo vuelva del colegio, para revisarle el celular, debido a que el hostigamiento se producía a través de mensajes de texto.

“Recibí una llamada de la escuela de mi hijo para informarme que había estado peleando con una niña. Me dijeron que no sabían exactamente lo que había estado diciéndole, pero me aseguraron que Dave había estado enviando mensajes de texto desagradables a una de las chicas de su clase”, explicó Samm en su video viral.

El castigo ejemplar se volvió viral en TikTok

En uno de los mensajes que había mandado el niño, se podía ver claramente la terrible manera con la que le hablaba a la niña: “No quiero volver a ver tu cara fea en la escuela. Tu cara fea y tu cuerpo gordo me ofenden”, decían.

A pesar de que la chica le pidió que deje de ser malo con ella, el hijo de Samm siguió mandándole crueles mensajes, en donde le decía que «era repugnante».

Al leer esos chats, la mujer confesó que no podía creerlo, y que el sentimiento que prevaleció fue, sin dudas, el enojo: “Estaba temblando de ira. Estaba furiosa”. Automáticamente, le preguntó a su hijo a qué estaba jugando, y lo obligó a pedir disculpas.

Los chats que encontró la mujer.

“Le dije a Dave que íbamos a disculparnos. No solo con la niña, sino también con sus padres, sus tías, sus tíos, quienquiera que estuviera en esa casa”, contó la «madre modelo». Asimismo, continuó contando que su hijo le compró flores y chocolates a la víctima de su bullying.

Cuando estaban todos presentes, el niño debió pedirle disculpas a toda la familia, tras contarles lo que había hecho. Respecto a cómo terminó aquella situación, Samm contó: “La niña aceptó la disculpa, él le dio las flores y los chocolates», y agregó: «Yo le dije a ella: ‘Él nunca más te hablará así’”.

