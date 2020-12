Stanovnik: «No tengan miedo, el COVID no puede atravesar el corazón y el alma»

Este año la Santa Misa de Nochebuena se realizó en el Hospital de Campaña. Con una sentida emotividad, monseñor Andrés Stanovnik presidió la liturgia en la cual se pidió especialmente por los enfermos, el personal de salud y todas las personas que fueron atravesadas por la pandemia del coronavirus.

Mensaje de Monseñor Stanovnik en Nochebuena

«No tengan miedo y confíen, a pesar de nuestra fragilidad, por la experiencia de paciente oncológico me siento muy cerca de ustedes, no duden de que Dios tiene preparada una hermosa Navidad para cada uno de nosotros. Aun fatigados, lejos de nuestros seres queridos, con los ojos en lágrimas, el COVID nunca podrá llegar al corazón y al alma. Hermanos y hermanas, no tengan miedo: habrá Navidad, aunque sea más silenciosa y en soledad, seguramente Dios la quiere más profunda y más llena de paz», expresó en su homilía el Arzobispo de Corrientes.

Los pacientes internados en el Hospital de Campaña recibieron, una vez finalizada la misa, rosarios bendecidos para que los acompañen durante su proceso de recuperación.

«Ojalá salgan mañana de acá. Esta noche en realidad», deseó Stanovnik a quienes se encuentran en terapia.