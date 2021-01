Sputnik V: En Curuzú Cuatiá denuncian que se vacunó a no esenciales

En un duro comunicado dirigido al Gobierno provincial, médicos de clínicas privadas, así lo indicaron y pidieron ser inoculados. Sospechan que familiares de dirigentes del oficialismo municipal accedieron a la vacuna.

La situación se da en varias comunas del interior provincial e incluso, fue advertida por profesionales de la salud en la ciudad de Corrientes y Paso de los Libres.

Los médicos curuzucuateños pertenecen a los tres centros asistenciales privados de esa comuna. “Lamentablemente en nuestra ciudad no se respetó el Plan Nacional de Vacunación Covid-19 y se decidió vacunar solo al personal del Hospital F. Irastorza, además de personal no esencial e incluso personal no médico”. (Ver imagen aparte)

Agregan que el personal médico que trabaja en clínicas privadas también está expuesto al Coronavirus. Y en caso de que se registre algún brote en esas clínicas: “El sistema de salud público, se verá recargado”.

Ctes Hoy

