¡¡Sorpresa!! Eduardo Feinmann denunció que Marcos Peña lo espió y sorprendió a Jonatan Viale

Luego de que se filtrara la lista completa de espiados durante el macrismo por la AFI, el periodista reveló esa información.

La contundente denuncia por espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri ya está en Comodoro Py y causó revuelo entre los comunicadores y los nombres del listado que circuló en los medios. En el clásico pase entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, los periodistas abordaron el tema y Feinmann aprovechó para chicanear al ex Jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, con una tajante sentencia.

“Mandaban a espiar a los propios y a los opositores”, arrancó Feinmann, enumerando algunos de los nombres de la lista como Mario Negri, Laura Alonso o -en sus palabras- la diputada amante del porro, Gabriela Cerruti. “Hasta espiaban a Luis Majul”, continuó la figura macrista, que previamente se dedicó a despotricar contra la economía de la cuarentena, pronosticando un futuro aterrador.

En tono jocoso, Feinmann aprovechó a bromear con Viale con un “a ver si nos espiaban a nosotros”. Inmediatamente, realizó una particular queja hacia Marcos Peña, que llamó la atención al estudio de A24. “Se lo agradezco a Marcos Peña. Le agradezco mucho que me haya investigado. Gracias Marquitos. Gran pibe, gran muchacho”, cerró, disparando un dardo contra el ex funcionario macrista.

El Destape