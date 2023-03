SORPRESA: CORRIENTES: SIN COMUNICACIÓN OFICIAL DESCUENTAN EL PLUS A JUBILADOS Y PENSIONADOS PROVINCIALES

A partir de este mes el Instituto de Previsión Social de la provincia, informó que los plus que paga el Gobierno Provincial serán descontados de los haberes jubilatorios y pensionados. El interventor del organismo provincial, no explicó el motivo de por qué se aplican estos descuentos al sector pasivo provincial. La medida impacta de lleno en los ingresos del sector pasivo provincial, aún así no fue comunicada oficialmente.

El Gobierno de la provincia aplica desde este mes de marzo descuentos previsionales para jubilados y pensionados en el cobro de pluses abonados todos los meses. La medida se da a partir de una resolución interna del Instituto Previsional de la Provincia (IPS), se aplicará además “a todos los futuros aumentos de los plus”, explicó el interventor del organismo provincial.

La amarga sorpresa para los pasivos ocurrió la semana pasada tras los anuncios de mejoras salariales comunicados por el ministerio de Hacienda y Finanzas, donde los plus también tuvieron mejoras. Sin embargo, los y las pensionadas y jubiladas municipales cuando llegaron al cajero y sacaron su dinero ese aumento no estaba.

Ni estará, porque ya pasó por la retención del IPS. “Se les hace las retenciones a aquellas personas que no aportaron, nadie va a cobrar menos que el plus del mes pasado. Además, todos los meses se aplicarán retenciones”, explicó el funcionario la semana pasada en un audio de whatssApp enviado a una radio de Corrientes capital.

La medida, de esa forma, no fue comunicada oficialmente por parte del Gobierno Provincial. Algo que llama la atención debido que se trata de los ingresos de trabajadores, pasivos, cuyos ingresos son bajos.

Además, como siempre lo pone de relieve el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, los plus aplicados al salario de agentes estatales “es un refuerzo a los sueldos de los trabajadores”.

