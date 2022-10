Solteros disponibles, «la nueva moda» en los casamientos

La usuaria Ana de Breuil, contó feliz la novedad de los «Solteros Disponibles» a través de su cuenta de Twitter y generó innumerables respuestas de lo más ingeniosas.

Lucho Flores utilizó el humor burlón para representar el clásico reclamo de género (masculino) «Ah, pero si fuera al revés..» mostrando la foto invertida.

Por su parte, la usuaria La Marian aprovechó para burlarse del exceso de filtros que usan las mujeres en las fotos, y no quiso quedar afuera de su humorada: «Lo bueno es que son hombres, llegan a ser tuiteras y cuando salís no las reconoces por el filtro, me incluyo».

Pero para que no quedaran dudas de que la novedosa iniciativa no hacia diferencia por sexos, la usuaria que inició el hilo de Twitter, Ana de Breuil, también subió la foto del baño de hombres, en donde pueden apreciarse las fotos de las mujeres solteras pegadas en el espejo del sanitario del salón.

En el extenso ida y vuelta de tuits que generó el posteo de Ana, se generó una interacción clarificadora por parte de Alejandro Becerra y María Morea, en donde el primero consulta: «¿No era mas fácil hacer mesas de solos y solas? Por lo menos durante la cena vas charlando y descartando pelotudes para cuando ya haga efecto el alcohol» y Maruca le responde aclarando la consulta de forma contundente: «Querés comer y charlar con tus amigas, y mientras hablar sobre las fotos».

A partir de ahora, los casamientos prometen ponerse más divertidos entre los solteros asistentes, facilitando las forma de conocerse entre ellos y dejando afuera a los siempre oportunistas «piratas».

