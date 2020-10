¡¡Sobrenatural!! Una imagen de la virgen de Itatí quedó intacta tras los incendios en Corrientes

El increíble hecho ocurrió en la localidad correntina de San Lorenzo. Un poste con la imagen de la Virgen de Itatí no se quemó en los incendios.

«Es ver y no creer tanto fuego al borde de las casas y que no las haya alcanzado», contó una vecina, según relató la joven Sol Romero en su cuenta de Facebook. «Es cosas de Dios y la Virgen sin dudas!. Es la segunda que veo la virgen intacta rodeada por el fuego», agregó la joven.

«Llegamos y nos acercamos a ver que nos decían, después retrocedimos hacia donde el fuego avanzaba pero no eran grandes llamas», contò Soledad en diálogo con la redacción de La Dos. «Mi sobrino bajo de la camioneta con botellas de agua e intentó apagar un buen rato pero no pudo», agregó.

«Entonces le dije vamos a ver más adelante si necesitan algo o hasta donde llego el fuego», contó sobre la increible historia. En ese sentido agregó que «fue ahí el asombro».

«Ibamos y era impresionante como el fuego llegaba a las casas de los vecinos y como por milagro al llegar a las casas termina», indicó. «Al llegar a la calle donde debíamos doblar vimos que se había quemado todo, palos de luz, transformadores, los árboles que están frente a la escuela y capilla en una parte», recordó.

«Se veía que el fuego llegó casi hasta la capilla y ahí fue que me llamó la atención el cartel. Se había quemado parte del poste que lo sostenía pero la imagen estaba intacta», relató en exclusiva a este medio.

«Mis papás siempre me inculcaron el amor a Dios y a los santos, justo unos días antes mi mamá me decía que hay mucho desastre la pandemia porque la gente ya no cree en Dios ni en los santos, no reza», finalizó.

