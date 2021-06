¿Sinceramiento forzado? Patricia Bullrich ya no niega haber sido parte de Montoneros

«Pasaron un montón de cosas entre medio pero permitime que haga una síntesis así brutal, pero pasaste de los fierros Montoneros a los fierros de las fuerzas de seguridad, cómo es eso», fue la pregunta que escuchó Patricia Bullrich.

Así escuchó la pregunta y así respondió Patricia Bullrich

Así publicó el diario La Nación parte del fragmento que se ve y se escucha en el video

-Tu abuela quería que fueras radical.

-Mi abuela era radical de alma. Su padre había sido ministro de Yrigoyen y Alvear, y ganó las elecciones anuladas del 5 de abril de 1931 a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Conocí a Ricardo Balbín a los quince años. Pasó el tiempo. Mi madre conoció a Diego Muñiz Barreto y a Fernando Abal Medina; mi hermana se enganchó con Rodolfo Galimberti. Un día me tomé un colectivo y me fui al local de la JP, me mandaron al Abasto a censar a los que vivían en conventillos y hoteles, hombres solos, gente muy humilde del Norte. Yo venía de colegio privado inglés y entré a preguntar en un hotel alojamiento cuántos vivían ahí. ¡Salí colorada como un tomate! Después estuve nueve meses presa en Devoto.

-Pasaste de los fierros montoneros a los fierros de las fuerzas de seguridad.

-Cuando salí del país y vi lo que era la democracia, el mundo y el estado de derecho, ahí me di cuenta del valor de muchas cosas que no le daba importancia. Entendí que no había resolución de la vida política por mecanismos iguales a los que quería combatir. Hoy me hace pensar mucho eso el caso Ortega/Somoza. Es un excelente ejemplo de adónde hubiéramos terminado si nuestro proyecto triunfaba.

En otro tramo de la entrevista, a Patricia Bullrich le pregunta cuánto tuvo de JP y cuánto de Montonera y responde que tuvo un 90 por ciento de Juventud Peronista y más allá de que el videograph de la nota dice «10 por ciento Mononera» lo da a entender pero no lo dice.