Sin obra pública para provincias. ¿Valdés podrá hacerse cargo de la Autovía en la Ruta 12?

El Presidente electo Javier Milei anunció ayer que cumplirá con su promesa de campaña. Cerrará la obra pública y entregará las que están en ejecución a empresas privadas, pero esas gestiones deberán hacerlas gobernadores e intendentes. Hace un mes atrás el mandatario correntino pidió: “Que nos den la obra a nosotros y la vamos a terminar».

Fue durante un día peronista: el 17 de octubre pasado en plena campaña electoral camino a la elección de primera vuelta –el 22 de octubre pasado- el gobernador Gustavo Valdés (UCR) ponía toda la carne en el asador y confiado en que la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) iba a ganar la contienda en las urnas, desafió desde los estudios de una emisora radical correntina. “Que nos den la obra a nosotros y la vamos a terminar», lanzó refiriéndose a la Autovía Travesía Urbana de la Ruta Nacional 12 que conecta Riachuelo hasta el acceso a la localidad de Santa Ana -13 kilómetros de extensión.

Un mes y medio después el deseo del gobernador de Corrientes podrá cumplirse. Su flamante aliado, el Presidente electo Javier Milei anunció que cumplirá con lo que prometió en campaña. La obra pública desaparecerá y las que se encuentran en ejecución, como la Autovía de la Ruta Nacional 12, podrán ser tomadas por empresas privadas y esas gestiones deberán hacerlas por su cuenta gobernadores e intendentes.

«Lo que voy a pedir es que se nos faculte y autorice para que la Provincia tome ese tramo de la autovía. Como no pueden hacerlo, que nos den a nosotros. Y vamos a terminar», anunció Valdés el día peronista del pasado 17 de octubre (día de la Lealtad Peronista).

Luego también anunció que iba hacer presentaciones judiciales por el abandono de la obra. “Voy a iniciar una demanda penal a Nación por las obras no terminadas en Autovía 12. Hay una desidia absoluta y realmente no se puede creer lo que pasó. Voy a realizar las denuncias que corresponde por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, y a quien sea».

El gobernador de Corrientes también anunció aquella vez, cinco días antes de las elecciones del 22 de octubre pasado. «Lo que voy a pedir es que se nos faculte y autorice para que la Provincia tome ese tramo de la autovía. Como no pueden hacerlo, que nos den a nosotros. Y vamos a terminar», insistió. «La presentación la vamos a presentar en la Corte, o donde sea», dijo Valdés.

El primer tramo de la Autovía Travesía Urbana sobre la Ruta Nacional 12 inició en abril de 2018.

Milei: No tenemos plata

El Presidente de la Nación electo Javier Milei reiteró durante una entrevista televisiva este martes 21 de noviembre que en su gestión, iniciará este 10 de diciembre venidero, no habrá obra pública. «Nosotros no tenemos plata, por lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que la terminen ellos”, dijo.

«No hay plata. Nosotros no tenemos plata, por lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que la terminen ellos. Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada, a la chilena. No hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiperflación, con el 95 por ciento de pobres», explicó el economista electo Presidente en el balotaje del pasado domingo 19 de noviembre.

