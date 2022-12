Sicarios en moto acribillaron a una docente en el interior de Misiones

La víctima fue identificada como Carla De Olivera (37), quien recibió varios disparos cuando estaba en su vehículo. Su marido, quien la acompañaba, resultó con lesiones. El homicidio se registró en horas de la tarde sobre la calle Malvinas Argentinas de la localidad de Bernardo de Irigoyen

Una situación dolorosamente repetida, tan común como triste y preocupante que parece no tener fin, ni respuestas. En Bernardo de Irigoyen en la jornada de ayer se registró un nuevo crimen por encargo a manos de sicarios movilizados en motocicletas, el cuarto en dos años.

La víctima en este caso fue una docente identificada como Carla Betiana De Olivera, de 37 años. La mujer estaba en el asiento del conductor de un Renault Sandero Stepway de su propiedad cuando fue alcanzada por una ráfaga de balas. Su marido, identificado como Ismael Sergio Batista C. (42), que estaba en el asiento del acompañante, también fue alcanzado, pero está fuera de peligro.

Según pudo reconstruir El Territorio en base a fuentes de la Policía de Misiones y vecinos del barrio, todo ocurrió cerca de las 17.30 sobre la calle Malvinas Argentinas del barrio Provincias Unidas, justo en el límite con barrio Obrero.

El vehículo estaba detenido al momento del hecho. Fue entonces cuando dos sujetos en motocicleta llegaron al sitio y pararon justo enfrente. En esas circunstancias el acompañante extrajo un arma y gatilló varias veces contra los ocupantes. Luego el biciclo desapareció del sitio.

La escena del hecho está en la línea de frontera con Brasil por lo que todo indica que los asesinos huyeron con destino a la localidad de Barracao. Hasta ayer no había sospechosos detenidos. Los otros tres hechos mencionados también tienen eso en común: no hay presos, ni sospechosos, ni pistas firmes. No hay nada.

La docente tenía 37 años.

La conmoción se apoderó del lugar una vez que se escucharon los disparos y los vecinos pudieron dimensionar lo que habría ocurrido. Se llamó a la ambulancia, que llegó a trasladar a De Olivera al hospital, pero la mujer ya había fallecido en el lugar de los hechos.

Según el informe médico, la mujer tenía un balazo en la sien y otro en el cuello, ambos con orificios de salida, lo que indica un gran calibre. Su pareja, en tanto, recibió un disparo en el brazo, también con orificio de entrada y salida.

La Policía Científica de la Unidad Regional XII hizo las tareas de rigor en el sitio. Tanto la fuerza provincial como las autoridades policiales de Brasil montaron un operativo conjunto para tratar de dar con los implicados y acercar alguna prueba a la investigación.

Por el caso, interviene el Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, a cargo del juez Ariel Belda Palomar. Hasta ayer no había mayores novedades sobre la investigación y las hipótesis, más allá que está claro que se trata de un ajuste de cuentas.

De todas formas, el contexto de contrabando aparece nuevamente como una pista firme a seguir. Y aquí aparece una consulta inquietante. ¿Era la docente la destinataria de esas balas?

Es que no fueron pocos quienes relacionaron a su marido y sobreviviente como una persona ligada al contrabando, particularmente de vinos y combustible. Sobre esto último, se dijo que era habitual verlo circular por ese mismo barrio en una camioneta con una cisterna arriba.

Fuente: El Territorio

