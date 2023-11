«Si votan a Milei, votan la entrega de Malvinas»: los ex combatientes y su reacción a los elogios a Thatcher

Ramón Garcés combatió en las Islas y se mostró preocupado.

La causa de la Guerra de Malvinas había sido un eje por el que, sin importar bandos ni grietas, todas y todos los ciudadanos tenían una coincidencia: son argentinas. Todo esto cambió en los últimos años cuando algunos referentes políticos comenzaron a desestimar el reclamo y a olvidarse del esfuerzo que hicieron quienes combatieron allí. Ahora, esto creció a partir de la confesión que hizo Javier Milei durante el debate presidencial respecto a la admiración de Margaret Thatcher, la ex primera ministra británica que ordenó el crimen de guerra que significó el hundimiento del Crucero General Belgrano, por fuera de los límites geográficos que habían definido las partes como zona de guerra.

Alertado por esta situación, BigBang dialogó con Ramón Garcés, un ex combatiente que fue parte del grupo de Artillería Antiaérea de 20 milímetros, que fue destinado a la base Aérea Militar Cóndor en Darwin y Pradera del Ganso y que luchó en la batalla que se desarrolló ahí y que fue «la más sangrienta de la guerra». Además, filmó «Entre dos mundos, una película de posguerra», una pieza con la que intentó reflejar la dramática situación que viven sus pares, tras haber dejado una parte de sí en las Islas.

«Yo tuve la posibilidad de derribar el avión Harrier del comandante Bob Evenson, que era según la misma británicos el mejor piloto. Yo sin saberlo obviamente. Me enteré después porque los aviones a uno le pega y siguen viaje, con nuestros cañones que eran de 20 milímetros. Se prendió fuego y estalló en el aire unos kilómetros más adelante y yo lo supe después», recordó Garcés.

El soldado también se hizo conocido por rechazar ir a un especial que hizo la BBC de Londres. «Les dije que no iba a ir hasta que no nos devuelvan las Malvinas, y ahí se armó un escándalo bárbaro. Y yo no tengo problema con el piloto, si viene a Argentina le invito a comer un asado, pero yo no puedo ir a hacer un show televisivo sabiendo que todavía no nos devuelven lo que nos corresponde, y habiendo tantos familiares todavía llorando a su familia, a sus hijos y hermanos que murieron en la Guerra», reconoció.

¿Volverías?

– Y, no a combatir. Yo siempre pienso en la vía diplomática, porque lamentablemente la inmensa mayoría -por no decir el 99 por ciento de los veteranos de guerra- están como que quieren volver por la fuerza, por las armas, y ese nacionalismo no piensa en lo que vivimos, lo que padecimos, y los más de mil suicidios post guerra. Es muy difícil llevar adelante todo. Es una carga muy muy potente, por eso nos duelen tanto expresiones de determinados políticos, que dicen de entregar las Malvinas por vacunas, o que toda la Patagonia es británica.

¿Qué te generó la reivindicación que hizo Milei de Thatcher?

– Es un dolor muy fuerte porque no toma dimensión. Piensa que diciendo esas cosas va a conseguir más votantes. Y lo más trágico es que su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, está vinculada con las Fuerzas Armadas del peor tiempo y de los resabios que quedaron de esa genocida dictadura, que están ahora. Avalan eso. ¿Cómo se puede entender a toda la gente que es veterana de guerra y que está apoyando a un candidato que tiene como su máximo referente e ídola de la política internacional a Thatcher. Una persona que mandó a hundir al Crucero General Belgrano y dejó 323 muertos, que están descansando en el Atlántico Sur, más todos los que se salvaron que habrán escuchado eso, ¿qué deben sentir ellos y los familiares? Es muy doloroso. Y más es saber que la inmensa mayoría lo va a votar solamente porque dice que es nuevo, distinto. No les importa nada, entonces hay un conflicto muy grande, si bien la causa Malvinas nos envuelve a todos. Bueno, una bandera gigante que uno imagina que envuelve a todos los argentinos, pero debajo de esa bandera hay unas diferencias abismales. Es tanta la diferencia como el Estrecho de San Carlos, que divide las dos islas.

¿Cómo quedaste tras escucharlo?

– Yo ya estaba tan nervioso que casi no me podía dormir de haber escuchado esa barbaridad. Encima como reafirmando que con él van a volver a ser argentinas las Malvinas. ¿Cómo volver? Si la misma Constitución Nacional dice que son argentinas. Así que, ese tipo de barbaridades, yo sé que afecta a muchísima gente, muchísimos familiares, que están muy doloridos. Pero bueno, uno no sabe cómo decirlo ya después de todo lo que pasamos y tras 41 años de la Guerra. La verdad que es una tristeza enorme porque nos quieren hacer creer que la democracia no sirve y yo no creo eso.

Yo, por eso, en cuanto puedo dar alguna observación, una opinión, intento darla con el mayor respeto. Pero realmente no se lo merecen ese respeto, ¿cómo van a agredirnos a todos los que estuvimos allá? Estamos hablando de más de mil suicidios de posguerra. Y si uno hace un registro, obviamente todos padecemos estrés postraumático de guerra, psiquiatra, psicólogo, pastillas. Cada día es un calvario.

Y más de 40 años después…

– Sí más de 40 años y aparece un personaje nefasto como Milei a decir esas cosas, acompañado por una persona formada como Victoria Villaruel, que es la que dicen que maneja los hilos muy bien dentro de la Fuerzas Armadas. Por eso la agresión es algo constante, así que cada uno que expone algo diferente a lo que ellos dicen, después nos caen encima. Uno no puede estar con ellos. Es imposible estar con una persona que es vendepatria, que no le interesa una causa tan importante como es Malvinas, ni las relaciones que tiene con la Antártida por la cuestión geográfica, ni la explotación de los hidrocarburos, la pesca, el pasaje por el canal bioceánico. O sea, el lugar estratégico que tienen nuestras Islas Malvinas. Lo dejan de lado y dicen que son británicas y que algún día nos las van a devolver, o «algún día van a ser argentinas», como dijo Milei. Es una vergüenza que a esta altura de la democracia tengamos que escuchar semejantes barbaridades de un candidato a presidente con reales posibilidades, que espero que no las tenga.

Hay un balance hecho de la Guerra que diferencia lo hecho por los héroes que tenían 17 y 18 años, y que combatieron con toda la fuerza -algo que ha marcado el ejército británico inclusive-, con respecto a otros jerarcas como Alfredo Astiz, que se rindió antes de que vuele una bala. ¿Vos que viviste?

– Ante todo un desorden militar y jerárquico. En donde estuve yo, el Ejército y la Fuerza Aérea estaban en una disputa de poder, que repercutía hacia abajo. Llegó un momento en el que nadie sabía quién impartía la orden, nadie sabía qué tenía que hacer. Aparte, desprovistos de todo. En la zona de Darwin y Pradera del Ganso, cuando estuvo el bloqueo, nos quedamos sin nada. Sin comida, y abrigo prácticamente ni teníamos.

Vivimos distintas guerras los que estaban en la zona del pueblo, y los que estábamos en el campo. Unos se bañaban, se afeitaban y comían, y nosotros estábamos olvidados. Hay un cierto recuerdo horrible de esa situación en donde nos quieren nivelar a todos, pero vivimos guerras distintas. ¿Por qué unos vinieron con 14 o 15 kilos de menos -como en mi caso- y otros vinieron con tres o cuatro kilos de más como es el caso de los que estaban a dos kilómetros de mi lugar de combate? Fueron como muchas guerras, cada persona vivió su guerra. Vivían en casa y nosotros a la intemperie.

Todos esos reclamos nunca fueron escuchados. Entonces, lo que hacíamos -y habló en mi caso particular- era no acatar ninguna orden y accionar y combatir como me tocó. Estar ahí y disparar con el cañón antiaéreo a los aviones, y después dispararle en forma terrestre a los británicos, cuando venían avanzando, para cubrir a otros soldados del ejército que venían replegando. Ese tema es muy traumático, porque los cañones antiaéreos tienen una mira telescópica con la que uno lo ve muy cerca a todo, los aviones y las personas. Si bien uno piensa que ellos vienen a matarnos y a tomar el lugar, es muy horrible recordar que con un antiaéreo le disparabas al cuerpo. Es un espanto.

Uno sabe que en una guerra es la vida del otro o la tuya. Pero después vi que se juntaron combatientes británicos y argentinos, y hacen obras de teatro y grandes intercambios. Pero en ese momento algunos de esos que podían haber sido amigos quedaron allá también, fueron perforados por balas antiaéreas. La guerra, obviamente, es todo dolor y muerte, y después las consecuencias se van pagando con el correr del tiempo.

En el 2016 había alrededor de 500 suicidados por la posguerra. Y no sabía cómo hacer para visibilizar eso porque para los medios cualquier noticia era más importante. El abandono del estado fue muy grande y se me ocurrió hacer un cortometraje que se llama «Entre dos mundos, una película de posguerra», donde intentábamos mostrar eso. El actor fue Coco Silly, y queríamos dar a entender la problemática que teníamos.

Ese año fue censurada por el gobierno de Mauricio Macri. No nos dejaron pasar la película en el Museo Malvinas ni en ningún lado, así que empezó un trajinar por los lugares más cerrados, centros culturales, escuelas, universidades, Crónicas TV lo pasó en ese momento, que estaba enfrentado con el gobierno. Y después de 7 años y medio pudimos estrenar el cortometraje en el Museo Malvinas y en la Cancillería. Y ahora están las plataformas de CineAR. Al final terminó girando por todo el país, un cortometraje de 12 minutos. No es por los que estuvimos en Malvinas, sino por el entorno nuestro, para que nos puedan ver de otra manera, puedan entender nuestros problemas. Uno escucha una sirena y los pelitos del cuerpo se erizan. Hay algo que nos cruza por el cuerpo en ese momento. El cuerpo registró mucho y la cabeza ni hablar.

¿Y cómo reaccionás con tus vivencias después de declaraciones como esta?

– Yo soy politólogo y trato de llevar adelante algún tipo de análisis lo más objetivo posible. Cuando uno se encuentra con con expresiones como las de anoche, uno piensa en el dolor de los familiares que están escuchando eso, y que a pesar de eso lo van a votar la gran mayoría . Eso es más doloroso todavía para uno. Eso es lo que me generó, que hay un candidato dice que apoya a la recuperación, la vía diplomática, que está con los veteranos, su familia y la bandera argentina, y el otro con la bandera británica. Fernando Iglesias también, diciendo que las Malvinas son británicas. Sabrina Ajmechet también. Patricia Bullrich cambiándolas por vacunas. O sea, era una constante, una constelación de personas que coincidían en decir que había que entregarlas las Malvinas, partiendo de la cabeza, que fue Macri.

Nosotros estamos desamparados ante ese tipo de cosas. Está muy desarticulado el tema porque cada vez somos menos. Todos los días o cada dos días muere un veterano de guerra. Entonces nos estamos yendo y no estamos dejando el legado, como sí lo hicieron las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, con hijos y nietos. Nos falta eso. Hay algunas agrupaciones de hijos, pero como que están muy aislados.

Mencionaste que había familiares de ex combatientes que iban a votar a Milei. ¿Qué te genera eso?

– Sí, claro. Y la gran mayoría. Incluso uno que participó en mi cortometraje, que fue estaqueado en Malvinas por los oficiales y suboficiales que torturaron a compañeros en Malvinas. Este compañero fue a los desfiles con su familia, y siempre estuvo buscando medallas. En el que había hecho Macri en avenida Libertador, donde aplaudían los oligarcas desde los balcones. Los hicieron participar atrás de la caballería, o sea que iban esquivando las bostas. Él iba desfilando con su mujer y su hijo, a metros del que lo había estaqueado Malvinas. Y ahora el hijo fue fiscal de Milei en CABA. ¿Cómo se puede entender eso? No lo puedo creer.

Uno puede ser más benévolo y decir: «Bueno, tal vez la medicación no es la correcta». Pero no, no pasa por ahí. Es el odio, la represión, la destrucción que tienen adentro. Odio al peronismo en especial, como siempre, y después asocian todo con el kirchnersimo, a Sergio Massa le hacen lo mismo poniéndolo como kirchnerista sabiendo que no lo es. Y así con todos los que muestran algo de él. Son muy poquitos medios los que pueden mostrar algo diferente al coro que está apoyando la ultraderecha neofascista de Argentina. Se hace difícil, porque uno quiere intercambiar algún tipo de expresión, de opinión, de pensamiento, y no hay una devolución, solamente hay zócalos de La Nación +, de TN o algún otro medio satélite de Clarín. Responden con lo que le dicen. Atraviesan el discurso de esos sectores a través de esas personas y los reenvían. No analizan, de historia no saben nada. ¿Qué discusión se puede tener? ¿Cómo los puedo convencer?

¿Qué mensaje como para cerrarlo qué mensaje le dejarías a los ex combatientes y a los familiares que que deciden votar a Javier Millei en este ballotage?

– Si votan a Milei los ex combatientes de Malvinas y sus familiares, están votando la entrega definitiva de nuestras Islas Malvinas. Hay que pensar que, si su máximo referente político es Thatcher, que es la enemiga más clara de la Argentina del Siglo XX, quiere decir que están votando en contra de Argentina directamente. Yo apelo a que recapaciten y que piensen que no pueden votar a un candidato que tiene admiración por la máxima expresión del odio y de la muerte, la que asesinó a 323 compatriotas a traición y sin darle posibilidad a defenderse.

Le pido que reflexionen, que no voten con odio, y que lo hagan con esperanza. Que pensamos que el año que viene pueda empezar una nueva etapa con un nuevo gobierno con más firmeza y con decisiones, como está expresando Massa. Yo lo único que pido es que toda esta familia malvinera se ponga de acuerdo alguna vez en votar por Argentina y no por el Reino Unido Gran Bretaña.

COMPARTIR