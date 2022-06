Shakira se habría enfurecido con Gerard Piqué por un video en el que menospreciaba el sexo que tenían

El jugador del fútbol del Barcelona le contó intimidades con la cantante a sus amigos y ella estalló de furia.

Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación con un extenso comunicado pero, horas antes, la artista colombiana se habría enfurecido con su ex a raíz de una declaración acerca de su intimidad.

En las últimas horas circuló un clip que llamó la atención de los usuarios, que se trata de una grabación que corresponde a una entrevista que Piqué le concedió a Jordi Wild para su podcast, a fines de marzo, pero que adquirió relevancia este fin de semana.

Allí lanzó un comentario sobre su intimidad con la cantante, quien lo habría cuestionado por hacerla quedar en un segundo plano, además de avergonzarla. “El día que sube el Espanyol a Primera, yo me alegro. Me gusta ir a jugar ahí. Entrar al terreno de juego y que te silben. Estar calentando y ver esas caras, desfigurados. Que les mires, les ríes y aún se joden más. No hay nada comparable en el mundo”, se le escuchó decir al defensor de FC Barcelona.

Acto seguido, disparó: “Es un placer incomparable, es que te diría que ni el sexo”. El entrevistador quedó impactado con sus palabras y contestó: “O sea, prefieres una hora con los pericos que follar, ¿no? Shakira debe estar contentísima, dando palmas y gracias”. Un poco incómodo, el defensor agregó: “Bueno, no lo creo. Es un placer, es una adrenalina...”.

Al parecer, a la colombiana nunca le gustó hablar de su intimidad, y le hizo saber su enojo a su pareja después de ver el material.

Confirmado: Shakira y Piqué se separaron

