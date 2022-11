Sergio Massa y la tasa de inflación: «El objetivo es llegar a abril con el número 3 adelante»

El ministro de Economía ratificó que aspira a una reducción gradual y que para ese mes de 2023 la tasa mensual esté debajo del 4%. No confirmó ni descartó otro «dólar soja»,. confirmó el adelanto de Infobae sobre acuerdo con EEUU contra la evasión fiscal y criticó al ex ministro Martín Guzmán.

El ministro de Economía, Sergio Massa, ratificó su objetivo de reducir gradualmente la inflación y dijo que aspira a que en abril del año próximo la tasa mensual se sitúe entre 3 y 4%, aunque evitó asegurar que este año terminará debajo del 100 por ciento.

En una entrevista por la radio Futürock, Massa dijo que su objetivo es reducir gradualmente la inflación. «Lo planteé al asumir: nos establecimos recorrer un sendero de reducción de la inflación, bajar cada 60 o 75 días un punto de inflación. De alguna manera arrancamos en 7,5, el segundo bimestre los estacionamos en 6,2% en septiembre y 6,3% en octubre y aspiramos a seguir un sendero de reducción. El objetivo es llegar a abril de 2023 con el número 3 adelante. Por eso planteamos un presupuesto en el que la meta que impusimos de 60% anual, que algunos dicen imposible de lograr, se pueda lograr. Estoy seguro de que podemos bajar la inflación. Cuando ordenás las cuentas fiscales, establecés las tasas de interés, hacés acuerdos para lograr mejores ofertas al consumidor, de alguna manera el objetivo lo lográs», señaló. «La mirada -subrayó- está puesta en un recorrido que nos permita que para la gente ir al supermercado no sea imposible, y que tengamos recuperación de ingresos. Que es el compromiso que asumimos en 2019″.

El ministro abordó una extensa variedad de temas.

Acuerdo con el FMI

Al respecto, Massa dijo que «el planteo del costo de la guerra» comenzó hace un mes y medio en el comité de desarrollo del FMI. «Se empezó a plantear el impacto de la guerra en el hemisferio norte, y lo que dije es que el hemisferio sur ya pago la guerra por el aumento del precio de los combustibles, fertilizantes y granos. Están registrados en las cuentas públicas. Eso a la Argentina le represento entre USD 3.600 y 5.0000 millones», precisó. A partir de esa evaluación, prosiguió, la discusión sería quién debe hacerse responsable de los impactos económicos de la guerra.

«El FMI tiene una parte de responsabilidad para ayudar a los países de ingreso medio y bajo. A partir del cierre del cuarto trimestre habrá que discutir que significa que absorba esa responsabilidad», señaló el ministro. Además de criticar el acuerdo que en su momento alcanzó el gobierno de Macri alcanzó con el Fondo, Massa dijo que el acuerdo actual marca «objetivos acordados con Argentina; lo que tenés es un conjunto de metas que tienen como objetivo garantizar las obligaciones del préstamo. No son una imposición del FMI; son una convicción del Frente de Todos, porque los mejores resultados se consiguieron con el superávit fiscal, con acumulación de reservas y equilibrio fiscal. Es un sendero que tenemos que recorrer». En definitiva, completó, «el acuerdo con el FMI nos pide un programa y nos da la posibilidad de acordar metas a cumplir».

Massa explicó que las recientes declaraciones de su viceministro, Gabriel Rubinstein, de que le hubiera gustado aplicar un plan de estabilización para reducir más rápidamente la inflación, dijo que eso «es parte de una discusión sana desde el primer día: tiene que ver con cuales son los instrumentos para tomar decisiones más rápidas o más profundas, y creo que más importante que hacer shocks es mejor recorrer un camino que consolide los objetivos que vos te planteás». Por eso, rechazó las estrategias de «shocks» que -dijo- suelen generar «daños irreparables».

Acuerdo con China y reservas del Banco Central

Al respecto, dijo que la reciente ampliación del canje de monedas entre el BCRA y su par chino «lo que representa es fortalecimiento y respaldo en las reservas». Lo que se acordó, explicó, «es que USD 5.000 millones sean de libre disponibilidad, que funcionan como instrumento de operación del Banco Central. La aplicación de la libre disponibilidad nos permite el doble de capacidad de reservas que teníamos. Son reservas disponibles que vienen a duplicar la capacidad del Banco Central». El ministro recordó que en agosto pasado el Central «tenía reservas negativas» y agregó que un conjunto de decisiones «nos va a permitir cerrar con más de 6 mil millones de reservas propias más las de libre disponibilidad con China».

Dólar soja

El ministro declinó confirmar o descartar que se vaya a instrumentar una segunda versión. «Hace poco tuvimos una primera experiencia en la que se lograron más de 8 mil millones de dólares que nos permitió fortalecer reservas para el Banco Central, y trabajamos todos los días con los sectores productivos para aumentar el volumen de exportación. Hay que mirar la oportunidad que te presentan los mercados internacionales». Cuando se le insistió a que confirme o no si habrá otro «dólar soja», respondió que la situación se evalúa «semana a semana».

Fuerte boicot de grandes empresas al plan de congelamiento de Sergio Massa

Declaraciones de Martín Guzmán y relación con Máximo Kirchner

Massa salió al cruce de las recientes declaraciones de su antecesor, recordando que dejó una situación de reservas negativas y 12,4% de déficit fiscal. Por eso, le replicó, «me parece que lo que generó la salida del ministro fue la imposibilidad de seguir llevando adelante decisiones económicas y un resultado dañino en términos políticos para la argentina. Es un momento de ser responsables y de cumplir nuestro rol de lMassa confirmó que a fin de mes se firmará el acuerdo de intercambio fiscal: «EEUU no será más guarida de argentinos evasores»

Además, dijo que un problema político fue que el exministro «nunca planteó que había un programa que se dividía en dos partes. No hubo un flujo de información, una explicación o un ida y vuelta que permitiera analizar o colaborar en el mejor acuerdo para la Argentina. Hubo un manejo a discreción que generó que el ministro terminara planteando de un día para el otro como iba a ser el acuerdo. Así llegó al Congreso».

En ese momento –recordó- «el ministro decía que, si no se aprobaba así, se caía el acuerdo. Y yo me reuní con el equipo técnico y me dijeron que no».

Massa criticó al exministro Martín Guzmán y elogió a Máximo KirchneAdemás, Massa se puso del lado de Máximo Kirchner, a quien Guzmán calificó recientemente de «niño caprichoso». «Tengo una amistad con Máximo, comparto mucho análisis. Me parece que es un tipo que tiene la virtud de que las cosas las discute y las elabora. No veo una persona que se cierra en una idea».

Muerte de Hebe de Bonafini

El ministro se manifestó «muy triste» por el fallecimiento de la titular histórica de Madres de Plaza de Mayo. «Sobre todo porque fue un símbolo de la luz que empezaron a mostrar un grupo de mujeres frente a la oscuridad de la dictadura. Es triste para la Argentina».

Acuerdo de intercambio de información con EEUU

El ministro ratificó que, como adelantó Infobae, entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre próximo se firmará un acuerdo que permitirá al gobierno, a través de la AFIP, «tener información sobre ciudadanos que eluden al fisco». Dijo que el acuerdo «está técnicamente cerrado» y que permitirá a la Argentina «acceder a cuentas nominales y a titulares de empresas off shore, y sus miembros». De ese modo, enfatizó, se podrá modificar la base tributaria argentina. «A partir de charlas que tuvimos, EEUU tomó la decisión de avanzar para dejar de ser guarida fiscal para quienes eluden sus responsabilidades con el fisco».

Bono de fin de año

Al respecto, dijo que el gobierno está «viendo cuál es el mejor mecanismo» y refirió en particular el caso de los trabajadores municipales. De todos modos, señaló, «aspiramos a que la mejora del ingreso sea por la reducción de la inflación. La mayor deuda es alrededor de la recuperación del ingreso y del poder de compra de los trabajadores». Pero aclaró que en el caso de los trabajadores de la administración pública nacional «hubo recuperación de ingresos».

«De lo que estamos hablando es de los trabajadores del sector privado, monotributistas e informales, que tienen perdida de ingreso porque son víctimas de la inflación». La recuperación del poder de compra de esos sectores, observó, «es un camino de dos vías: incluye tener una conducta firme contra la inflación y en la recuperación de ingreso por paritaria. Si bajamos la inflación, mantenemos paritarias abiertas, podemos recuperar gran parte de la batalla perdida en estos últimos 5 años».

Sobre el tema, dijo que «cada vez que necesité hablar pude hablar, tengo una relación que fluye. No está planteado en un método». Dijo que los objetivos de equilibrio fiscal, superávit comercial y desarrollo inclusivo tiene que «aglutinar» al Frente de Todos. «Tenemos roles de que representamos como coalición», señaló. Sobre la eventual candidatura para 2023 de la actual vicepresidente declinó opinar. «Tenemos que ver candidaturas cuando sintamos que nuestros resultados nos permitan volver a mirar a la sociedad, todavía como gobierno tenemos deudas». Y respecto de la suya, dijo: yo ya tomé la decisión de correrme de la política electoral» para concentrarse en el objetivo de reducir la inflación y mejorar los ingresos. Por eso, señaló, «la discusión política pasa a un segundo plano».

Massa también se refirió a la situación de su hijo Tomás, criticado por su viaje a Qatar, a trabajar para una empresa de EEUU, a la que finalmente renunció por las críticas al presunto favoritismo o acomodo político. «Para un chico de 17 años que se fue a trabajar, elegido entre 40 que se postularon, es difícil entender que le cuestionen solo por ser ‘hijo de…’, porque viajó contratado por una empresa que le pagó los gastos». E incluso vinculó la cuestión a decisiones como una eventual candidatura política. «Es un tema de prioridades, mi estabilidad familiar, mi armonía, son importantes», concluyó.

