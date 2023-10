Sergio Massa: «Voy a meter en cana a los que juegan con el ahorro de la gente»

El ministro de Economía apuntó contra «los cuatro o cinco vivos que están jugando al arbitraje».

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró este martes que se va a encargar de que «los cuatro o cinco vivos que están especulando con el ahorro de la gente» vayan presos.

Así se manifestó esta tarde en referencia a la suba en los dólares paralelos que ocurrió en las últimas jornadas, durante un encuentro que mantuvo en la sede de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

«Tengo claro quienes son esos cuatro o cinco vivos que están jugando al arbitraje. Me voy a ocupar, la vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe. Esta vez me voy a ocupar de que no se escape y vaya en cana porque creo que alguna vez en Argentina el que especula con los ahorros de la gente, el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias tiene que ir preso», explicó el funcionario en una reunión con empresarios en la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

«Creo que la Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación, del ahorro de la gente y del patrimonio de las empresas. Y creo que es tiempo de poner un límite. Desde la política hay que ponerle un límite a los irresponsables y con el poder del Estado hay que ponerle límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio y el ahorro de la gente», aseguró acerca de los dichos del libertario Javier Milei, que sugirió que la gente no renueve sus plazos fijos en pesos, y también hacia los responsables de la venta ilegal de dólares.

Por último, el titular del Palacio de Hacienda aclaró que «puedo ganar o perder una elección, pero eso es secundario» y remarcó que durante su gestión buscará proteger el dinero de los ciudadanos: «Tengan la seguridad de que hasta el 10 de diciembre me voy a ocupar de ver a esos cuatro o cinco pícaros en cana. Se los digo para que después no empecemos porque se ataca al mercado, las libertades. ¡Hasta que no los vea presos, no paro!».

Fuente: minutouno.com

