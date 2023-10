Sergio Massa con Mirtha Legrand: «Roberto Lavagna en lo que viene va a tener mucho que ver»

El candidato de Unión por la Patria estuvo junto a la diva, y este domingo se conocerá el programa especial. ElTrece difundió un fragmento.

En el marco de la recta final hacia las elecciones del 22 de octubre, este domingo por la noche, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, estará en el programa especial de Mirtha Legrand.

Desde las 20.30, se verá el programa especial que tuvo a Massa será el invitado especial, pero acompañado de su esposa Malena Galmarini; Moria Casán y la periodista María Julia Oliván.

Sin embargo, este mismo domingo ElTrece difundió un adelanto en el que la diva le preguntó al ministro de Economía si en su eventual Gobierno «se quedan todos los kirchneristas».

«Yo lo que le quiero decir es que el 22 de octubre la mayoría de los argentinos va a elegir la bandera, a la hora de ir a las urnas, no tengo ninguna duda. Hay un montón de ministros de este Gobierno que conmigo no serían ministros, no tengo ninguna duda», sentenció Massa.

Oliván aprovechó para preguntarle por «Roberto Lavagna, que siempre se nombró». Ante la consulta, el postulante de Unión por la Patria, sentenció: «Desde el 10 de diciembre, Roberto en lo que viene va a tener mucho que ver».

