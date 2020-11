Sergio Goycochea, sobre el momento de la muerte de Diego Maradona: «Se encerró y murió solo»

«Ante el primer rumor hablé con Claudia y le dije ‘decime por favor qué pasa, decime que es un rumor, por favor te lo pido’. Esa fue mi primera sensación», comentó quebrado en el programa Estamos conectados.

Luego, con cautela, contó su pena por la soledad en la que murió su amigo, a pesar de haber sido una de las personas más famosas del mundo. «No quiero violar la intimidad, pero había amanecido mal Diego desde lo anímico, difícil, no quería ver a nadie. Entonces se encerró en su cuarto y en algún momento… Que es lo que me hace también… Terminar solo», se lamentó con pausa. «Se murió solo, que es muy increíble…«, acotó.

«Terminar así… O sea, la muerte no es linda desde ningún ángulo, pero digo, ¿es necesario así? Es terrible, pero digo, imaginar esa situación es… él solo así tirado. No digo que lo hayan dejado solo, por favor, no quiero confundir palabras menos en este momento, pero cómo termina así», cerró.

Rating Cero