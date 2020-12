Segunda ola: “Tenemos menos personal y la situación es crítica”

La presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Rosa Reina, habló en exclusiva con época acerca del contexto epidemiológico. Puso el foco sobre el constante crecimiento de casos y la relajación de las medidas sanitarias en medio de las fiestas y las vacaciones. Destacó que se cuenta con el equipamiento, pero el equipo médico sufrió bajas y los restantes están “agotados”.

La preocupación por una segunda ola de contagios en Argentina creció este mes, tras conocerse un aumento considerable de casos en distintos países de Europa y Sudamérica. A esto se le sumó la aparición de una cepa del virus 70% veces más contagiosa en el Reino Unido. Sudáfrica y Brasil también notificaron nuevas mutaciones del microorganismo que, por ahora, lo hacen sólo más transmisible pero no aumenta su letalidad.

Tras las reuniones sociales que suponen las fiestas de fin de año, las autoridades nacionales y provinciales prevén un incremento de diagnósticos positivos para las próximas semanas. En los últimos días, el número de casos volvió a crecer y se mantiene alrededor de los 7.000 en el país. ¿Cómo estará preparado el sistema para enfrentar un nuevo embate de la pandemia?

La presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), Rosa Reina, dialogó con época, brindó un balance del año y arrojó un panorama actual del sector sobre el que siempre “sobrevuela” el fantasma del “colapso sanitario”.

Desde la SATI calculan que en todo el país existen alrededor de 1.800 intensivistas para adultos y 400 para pacientes pediátricos. “Es un número insuficiente en estos momentos. Sobre todo porque algunos se han infectado, alrededor del 2%, y no pueden volver a trabajar”, asegura la referente del Hospital San Martín de La Plata.

Los intensivistas son los que se han formado y entrenado para dirigir el cuidado y el tratamiento de los pacientes más gravemente enfermos. En simples palabras, son médicos especialistas en estas áreas de cuidados críticos con quienes cuentan los hospitales y su trabajo y planificación es necesaria para aumentar las posibilidades de recuperación. El coordinador de la Unidad de Ataque Cerebral del Hospital Escuela de Corrientes, Héctor Álvarez, precisó -a principios de septiembre- que hay sólo 38 en toda la provincia.

-¿Cuál es la situación de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) en el país?

Las terapias intensivas se encuentran en estos momentos, por suerte, con pocos casos de COVID-19. No hay un gran incremento, la mayoría se mantiene en una ocupación entre un 25% y 50%.

De todas formas nos preocupa el aumento de los casos. Sobre todo porque en estos momentos no se están respetando los protocolos y no hay distanciamiento. La gente se relajó y no usan tapabocas. Además, vienen las vacaciones y habrá mucha movilidad.

Las salas de terapias, que no están dedicadas al coronavirus, están entre un 80% y 100% de ocupación dependiendo de la región del país. Esto teniendo en cuenta que estamos en un período donde tenemos más ingresos por traumas por los incidentes en la calle.

Así, la situación es compleja porque si bien quedaron las camas y los respiradores, el personal sigue siendo escaso. Hay médicos que se contagiaron y no todos volvieron a trabajar porque quedaron con las secuelas que deja el virus. Lamentablemente, otros fallecieron.

Al personal que se enfermó se suma el personal que está agotado física y psicológicamente. Es algo muy difícil y muy duro, porque es una enfermedad que conmueve por todo lo que pasa alrededor.

-¿Está preparado el sistema para una nueva ola?

Las camas y los respiradores están y suponemos que van a seguir alcanzado. Sin embargo, no estamos preparados desde el punto de vista del personal. Y ahora con el agravante que tenemos menos profesionales por los contagiados que se recuperan y no pueden volver a trabajar por las secuelas que deja el virus. Éramos pocos y ahora somos menos. La situación es muy crítica.

Tampoco existe un plan en el que se contemple cómo mejorar la situación del personal y de los intensivistas. No hay incentivos.

-¿Cómo puede afectar los encuentros por las fiestas al contexto epidemiológico?

A nosotros no nos pasó lo mismo que Europa, cuando llegó el verano tenían alrededor de 100 casos por día. Nosotros tenemos alrededor de 7.000, es decir que no bajamos. Mantenemos una cantidad de contagios muy alta.

Al momento de descender los casos no lo hicieron de la forma que pensábamos que iba a suceder. Creíamos que se replicaría la situación de Europa y no fue así. Realmente estamos muy mal porque partimos de una meseta alta de la cual bajamos poco. Y ahora, volvió a aumentar, es muy preocupante.

Los responsables de transmitir la información deben ser claros y buscar estrategias para que la gente conozca cómo exactamente es la realidad. Decir la verdad no es generar pánico, caso contrario sólo se produce más incertidumbre.

-¿La vacuna los deja más tranquilos?

En cierta manera, sí. Es un protocolo que se establece en todo el mundo: primero vacunar a los equipos sanitarios y luego seguir con los grupos de riesgo en la población.

Esperamos ver los resultados de las vacunas y saber cuánto tiempo durará la inmunidad, un aspecto que todavía no está determinado. Tenemos entendido que se realizará un seguimiento para analizar cómo se mantiene la inmunidad y por cuánto tiempo. Ojalá que sea como todos deseamos.

¿Fueron escuchados por el Gobierno nacional luego de la difusión del comunicado?

La carta (“Estamos Perdiendo la Batalla”, septiembre de 2020) tuvo mucho impacto porque reflejaba la cruda realidad de ese momento. No queremos que vuelva pasar, pero como viene la situación parece que sí.

Tuvimos algún acercamiento (con el Gobierno) y vamos a ver cómo continuamos. Si bien es necesario que los esfuerzos se concentren en el operativo de vacunación, pedimos que no se descuide las necesidades de los trabajadores de la salud, que son críticas.

En muchos países, por ejemplo Estados Unidos, tuvieron problemas con la intubación ¿Ustedes se sintieron capacitados para este desafío?

Intubar un paciente es parte de nuestro aprendizaje como intensivistas. Es algo que no los saben hacer muchos profesionales.

Pero ahí no termina: las patologías pulmonares pueden ser diferentes. A su vez, se necesita estar capacitado para programar el respirador y administrar el oxígeno adecuado al paciente, ya que la máquina puede generar presiones que dañan al pulmón. Son conocimientos muy finos que los tiene un especialista en UTI’s.

A los trabajos se le suma el seguimiento, un enfermo grave por COVID-19 está con respirador entre 20 y 30 días. Constantemente, requiere cambios en la presión que ingresa al pulmón. No consiste en dejarlo enchufado, sino que se realizan cientos de intervenciones.

Después está el tratamiento de la pronación -se coloca al paciente boca abajo-, que requiere una técnica con mucho cuidado para evitar más descompensación.

En Corrientes tenemos 38 intensivistas ¿Es un buen número?

Me parece que no, la relación con la población es muy baja. Analizándolo son muy pocos, tendría que haber más.

-¿En lo laboral cómo están los profesionales?

Estamos muy mal, un intensivista con una guardia de 24 horas por semana está ganado entre un promedio de 40 mil y 50 mil pesos. Y en la gran mayoría de las provincias menos que ese monto. Calculamos entre 600 y 1.000 pesos la hora. Esto obliga a que tengamos dos trabajos como mínimo.

La doble carga laboral también es común en la mayoría de los hospitales: atendemos a pacientes graves por otras patologías y a los que tienen COVID-19. Vemos más pacientes de lo que deberíamos.

Rosa Reina (63) se recibió en la Universidad Nacional de La Plata el 20 de diciembre de 1980. Un año después entró en la residencia de medicina clínica del Hospital San Martín. En 1984 comenzó con su especialización, siempre de lado del sistema público.

Después del COVID-19

La intensivista expuso que los cuidados necesarios para la rehabilitación de los pacientes recuperados plantean una nueva situación sanitaria.

El tratamiento al que deben someterse las personas luego de padecer el COVID-19 es para quienes estuvieron tanto en terapia como en sala (sin entubar).

“Necesitan atención física; rehabilitación kinesiológica y cognitiva; y atención psicológica. Quedan con mucho temor y las familias también sufren los efectos .Podríamos llamarlo un estrés postraumático”, graficó la doctora Reina.

Según estudios brasileños, el cansancio y la dificultad respiratoria pueden persistir, incluso entre aquellos que no estuvieron en estado crítico.

