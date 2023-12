Según la empresa de Marra, Caputo haría dos devaluaciones en el corto plazo para que el dólar llegue a $1.000

El futuro ministro de Economía, Luis Caputo, podría conseguir fondos por hasta US$23.000 millones y aplicaría dos «saltos cambiarios» en el corto plazo, por lo cual el nuevo gobierno quedaría «cerca» de lograr la dolarización. Así lo estimó la sociedad de bolsa Bull Market Brokers, que es propiedad del Ramiro Marra, excandidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza.

Ese trabajo de la consultora de Marra —que podría tener la semana que viene un despacho en la Casa Rosada, en el mismo piso del de Milei, ya que se lo menciona para ser el nuevo jefe de Gabinete de Asesores de la Presidencia— argumenta que «trascendidos en los medios» sugieren que Caputo tendría un esquema de entre US$12.000 millones y US$15.000 millones con fondos soberanos de medio oriente, tal vez saudíes y emiratos, y que la contraparte podrá ser un swap de letras instransferibles por bonos soberanos de plazo 2-5-7 años. A este monto de «sindicado institucional» se sumaría un desembolso del FMI por US$3.000 millones, y un anticipo de liquidaciones de cerealeras por otros US$5.000 millones.

“Total de recaudado por Caputo: US$23.000 millones. Con esta magnitud de dólares y habiendo swapeado patrimonio en leliqs y notaliqs de los bancos por letras/bonos, estaría cerca de lograr la dolarización al tipo de cambio de mercado ($1000)”, evalúa Bull Market. Estima, además, que podría haber dos saltos cambiarios (es decir, devaluaciones): uno este mes, para llevar la cotización oficial a entre $640 y $650, y otro en febrero, que sería, según esa empresa, el «salto definitivo de convergencia».

Sin embargo, advierte: «El shock inflacionario inicial puede generar fuerte apreciación cambiaria y los $1000 quedar cortos. Flotación con ajuste de precios relativos es peligroso. Por eso siempre hay un tipo de cambio fijo (previa-convertibilidad)».

En cuanto al esquema para desarmar «la bomba de las Leliq», el documento analiza una migración de Pases Pasivos a títulos del Tesoro, a través de licitaciones. «Plan de rescate de Leliqs: indicios fuertes de licitaciones especiales migrando de Pases Pasivos del Banco Central a Letras. Pases Pasivos dejarían de existir. Patrimonio de los Bancos principalmente pasaría a Letras en Pesos de Corto Plazo. Estas Letras serían de referencia para Tasas de corto plazo. Bancos coordinados con el Ministerio de Economía fijarían la tasa a 7-14- 24-30 días», vaticina la sociedad de bolsa de Ramiro Marra.

No obstante, indica que «aún no está clara la estrategia final de Caputo de como desmantelar remunerados y leliqs y sostener la tasa real positiva. Al inicio puede ser muy negativa». Para Bull Market, el «Plan Caputo» presenta «problemas: no da horizonte claro, pese a eliminar la principal bomba nominal”, además de que “no hay hay indicios [de] si vamos a dolarización o a la flotación (pero movimientos y Milei sugieren estrategia de dolarización como destino final)”.

Por último, el informe considera que tanto el Banco Central como la Comisión Nacional de Valores podrían «eliminar algunas resoluciones y circulares que no deberían afectar en nada sus objetivos», como las que ponen límites a las transferencias a bancos.

Son normas que pueden ser derogadas «si el Banco Central deja de operar en los dólares financieros”. “Toda esta infraestructura regulatoria de cepo fue para favorecer la intervención del BCRA mal vendiendo bonos y usando dólares para cuidar paridad”, señala el reporte.

Con información de NA

COMPARTIR