Sectores conservadores de la Argentina en contra del nuevo Arzobispo de Buenos Aires por un video del año 2016

En las últimas horas se viralizó un video en el arzobispo designado por Francisco, citó un texto del ex presidente. Sectores conservadores, salieron a cruzarlo.

El nuevo arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, designado hace unos días por el papa Francisco, fue tendencia en Twitter por un video en el que parafrasea a Perón en medio de una misa que ofreció en Villa La Cava, en 2016, en San Isidro. La viralización del material generó respuestas de los sectores más arcaicos de la Iglesia y de la aristocracia argentina.

“No vamos a entrar en discusiones de épocas. Pero lo que estoy seguro es que todos coincidimos en que alguna vez dijimos: yo quiero ser peronista. Yo me juego en esta idea, yo quiero un país distinto, un mundo distinto, quiero ser testigo de buenas noticias”, expresó en su momento García Cuerva, de 55 años, quien se caracterizó por su trabajo en el territorio de diferentes asentamientos populares del conurbano bonaerense, lo que generalmente se conoce como los “curas villeros”.

“Quiero luchar porque quiero seguir contagiando esperanza. Quiero estar metido en medio de la gente. La militancia política es vocación social”, continuó García Cuerva, quien luego parafraseó a Juan Domingo Perón: “Es necesario que todo el mundo se persuada de que no puede haber una gran Argentina si todos sus hijos no están perfectamente unidos. Combatimos desde este punto de vista toda lucha de clase social, porque la lucha, producto del odio destruye valores y energías. Solamente el amor construye y acumula energías para emplearlas en bien del país”.

Los dichos del sacerdote, en aquel momento, estaban dirigidos sobre todo a ciertos dirigentes que estaban en el lugar compartiendo la misa, en la que aprovechó para hacer cierto paralelismo entre la política y la biblia. Pese a lo atemporal, esas declaraciones no cayeron bien ahora en los sectores más rancios de la Iglesia, que a través de uno de sus portavoces predilectos, el diario La Nación, indicaron en estrictos off the récord que “son expresiones desafortunadas e imprudentes. Y son una pena, porque alimentan la grieta, en vez de apostar a la unidad”.

“Es una línea que parcializa y divide. Hay mucha gente dolida”, sostuvo otra de las fuentes consultadas por este diario. “Los juegos políticos no le gustan a mucha gente. El clero, en general, es afín a las posiciones del peronismo y el que no lo es, no va a decir nada. Los más moderados no van a hablar”, se escudó otra fuente, quien añadió: “Los sacerdotes se suelen cuidar un poco más. El propio cardenal Jorge Bergoglio se cuidaba”.

García Cuerva es licenciado en Derecho Canónico y en Teología con especialización en Historia de la Iglesia por la Universidad Católica Argentina. Además, fue vicario parroquial de Nuestra Señora de la Cava (1997-2005); párroco de Santa Clara de Asís (2005-2014) y párroco de Nuestra Señora de la Cava en Beccar.

Con información de Tiempo Argentino

COMPARTIR