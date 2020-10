Se recalienta la batalla entre Vicentin y los bancos acreedores

En las últimas horas, el grupo de bancos externos que son acreedores de la compañía agroindustrial Vicentin anunció que iniciará una demanda por el posible delito de estafa.

La reacción de los directivos de la empresa con sede en Avellaneda (Santa Fe) no se hizo esperar. A través de un comunicado aseguraron que “los bancos internacionales IFC (Corporación Financiera Internacional), FMO (Banco de Desarrollo Holandes, ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole, acreedores de Vicentin, han decidido hacer una denuncia penal sin sustento alguno ante la Justicia de Rosario en contra de la empresa. Por intermedio de su asesor legal se han dedicado a diseminarla en todos los medios que han podido. Dicha denuncia no tiene asidero alguno y Vicentin defenderá enfáticamente su buen nombre y honor en todos los foros que corresponda”.

Las entidades, quienes reclaman unos USD500 millones, han solicitado que se investigue si las autoridades de Vicentin presentaron información financiera falsa para obtener créditos por cientos de millones de dólares.

Fuentes cercanas a la compañía de la familia Nardelli aseguran que “tal presentación confirma las amenazas realizadas por dichos bancos en diciembre en caso de que la empresa se concursara, no pagara de inmediato el monto reclamado, o no aceptara la propuesta de venta y desguace liderada por uno de dichos bancos -en un claro conflicto de intereses-. Claramente no les interesan los procesos legales ante los tribunales nacionales sino su repercusión en los medios, una conducta inapropiada para tan prestigiosas instituciones”.

Según indica el escrito difundido por la compañía, luego del concurso y la propuesta de pago de Vicentin, “su único objetivo ha sido buscar su expropiación a través de un intenso lobby ante funcionarios públicos para que el Estado Nacional y Provincial les pague su crédito no respetando el proceso concursal en curso”.

