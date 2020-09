Se incendió el departamento de Elsa Serrano y encontraron el cuerpo de una mujer

Un departamento en un edificio situado en el barrio porteño de Retiro se prendió fuego el miércoles por la noche y como consecuencia una mujer resultó muerta. El inmueble es propiedad de la famosa modista Elsa Serrano, de quien no se sabe nada desde ayer a la tarde. Hasta el momento no se logró confirmar si el cuerpo pertenece a Serrano o no.

El siniestro se produjo por causas que se investigan alrededor de las 20:15 en la calle Maipú 986, donde vive la modista, cuyo nombre real es Elsa Romio, de 73 años. Las causales de muerte son por las quemaduras sufridas en las partes superiores y por asfixia.

Al lugar arribó el Grupo Especial de Rescate de Bomberos de la Ciudad y Befer de Policía Federal por un incendio de forma generalizada en tres ambientes del departamento situado en el tercer piso, contrafrente de ese lugar. Los bomberos entraron por el edificio lindero desde la terraza y descendieron hasta el lugar en cuestión.

El Destape