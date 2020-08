Se hizo público lo que pusimos en placa en su momento: Declaración de Macri a Alberto: “Que se mueran los que tengan que morirse”

El mandatario aseguró que esas palabras usó Mauricio Macri en una conversación telefónica que tuvieron tras decretar el aislamiento social obligatorio.

El presidente Alberto Fernández aseguró este domingo que un día después de haber decretado la aislamiento obligatorio por coronavirus el 20 de marzo, el ex mandatario Mauricio Macri lo llamó por teléfono y le recomendó que no impusiera una cuarentena en el país.

Según aseguró el Jefe de Estado en una entrevista con radio 10, Macri le sugirió dejar “a toda la gente en la calle” y que “murieran los que tuvieran que morirse”.

“Al día siguiente que decreté la cuarentena, él (por Mauricio Macri) me llamó y me recomendó que no hagamos cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle y que murieran los que tuvieran que morirse”, contó Fernández.

“Él cree eso y actúa en consecuencia. Yo, gracias a Dios, estoy muy lejos de eso. Para mí la política es cuidar la salud de la gente y preservar el trabajo”, se diferenció.

Telefe Noticias