Se hizo de día en plena noche: una extraña luz «encendió» el cielo de Bariloche ¿Qué pasó?

Un misterioso destello iluminó la noche de Bariloche y dejó a muchos de sus vecinos sorprendidos. Posteriormente, varios informaron haber sentido una potente explosión, e incluso algunos percibieron un temblor. Varias cámaras de seguridad lograron capturar este evento.

Luis Donoso, geofísico sismólogo, profesor de Geofísica de la Universidad del Desarrollo de Chile y miembro de la Seismological Society of America, dijo en la red social X, luego de que ocurriera el fenómeno: «Pocas veces se puede ver el destello de un meteoro, meteorito en una imagen satelital, como el que hace pocos minutos se está informando desde Bariloche Puerto Montt y Puerto Varas, y allí está!!!».

Por su parte, la Red Geo científica de Chile, publicó: «A las 00:36 horas se reportó el paso de un asteroide no catalogado que se observó en distintas localidades de Chile y Argentina (Bariloche, San Martín de Los Andes, Puerto Montt, Puerto Varas, etc). El fenómeno también pudo ser visto en satélites, no hay reporte de impacto».

En tanto, la subsecretaria de Protección Civil de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, Patricia Díaz, dijo a Télam: «Por lo que pudimos observar se trata de un meteorito, que ingresó y se desintegró en la atmosfera».

«En ese momento produce un destello de tonalidad verde y una luminosidad muy potente, produciendo un sonido que es similar a cuando un avión rompe la barrera del sonido», detalló.

Daniel Chiesa, entusiasta de la astronomía e impulsor del proyecto de astroturismo llamado «Astropatagonia», compartió su conocimiento sobre el fenómeno que dejó perplejos a los habitantes de Bariloche en una conversación con Infobae.

“Anoche mucha gente pudo percibir una fuerte detonación desde el cielo y un objeto muy brillante que iluminó todo. Se trató de un bólido, son rocas que se mueven por el sistema solar que a veces se cruzan con la trayectoria de la tierra, y al ingresar a la atmósfera explotan, estos eventos ocurren aprox. entre 80 y 120 kms de altura. Son bastantes comunes alrededor del planeta”, explicó.

Y en cuanto a las dudas sobre si efectivamente fue un meteorito el que se avistó en territorio patagónico, el experto precisó: “En este caso, al meteoro se le dice bólido por ser muy grande, pero la roca que ingresó es un meteoroide”.

