Se filtró otro posible motivo por el que Papu Gómez estaría excluido de la Selección Argentina

Pocas certezas, sí muchas conjeturas, pero una realidad irrefutable: Alejandro “Papu” Gómez no forma más parte de las convocatorias a la Selección Argentina, y todos nos preguntamos el motivo.

En el último tiempo, las distintas teorías sobre su ausencia no han hecho más que multiplicarse, mientras que cada vez más se acentúa el distanciamiento del mediocampista.

Entretanto, los protagonistas de esta situación, o sea los propios jugadores, nunca se refirieron concretamente al tema, por lo que esta semana salió una nueva versión, la cual podría explicar el motivo de este distanciamiento.

¿Por qué el “Papu” Gómez no está en la Selección?

Según el periodista Pablo Layus, del programa Intrusos (América), comentó: “Lo que me dicen es que al Papu se le habría ido la mano con algunos fueguitos o mensajitos vía redes con algunas mujeres. Él explicó que no, que no se dio cuenta, bla bla, porque hubo un planteo”.

Lo cierto es que si bien no hubo ninguna confirmación de esta versión, no hay interacciones entre el futbolista y sus compañeros de la Selección a través de las redes sociales.

En los últimos días, y mientras la Scaloneta estaba de gira por Asia, el “Papu” volvió a ser marginado de la convocatoria y estuvo de paseo por La Pampa, de vacaciones. Allí visitó el Alvear Foot Ball Club, equipo del Torneo Regional Amateur del fútbol argentino.

En ese lugar, fue homenajeado por todos los presentes y hasta llegó a sacarse fotos con la ropa de la institución pampeana. Lo que informaron desde el club es que su visita había sido una promesa que databa de hace mucho tiempo.

