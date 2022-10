Se entregó uno de los presuntos miembros de la banda del comisario

Se trata de uno de los más allegados al primer detenido por el caso. Se presentó espontáneamente con su abogado, luego de que el día anterior lograra burlar a la Policía, que fue a buscarlo a su casa. Librarán más órdenes de detención.

La investigación tras el robo, tipo comando, perpetrado por delincuentes uniformados en la zona de Derqui y por el cual la Justicia ya tiene detenido a un comisario de la Policía de Corrientes, ahora suma un segundo personaje en custodia. Se trata de un hombre de apellido Soto, quien sería íntimo amigo de J. O. A. Este nuevo sospechoso en custodia sería otro de los que formó parte de la banda que llevó a cabo el atraco, la madrugada del 2 de agosto pasado, en el que robaron $1.500.000, informaron fuentes oficiales. En las próximas horas habrían nuevas detenciones.

El hombre se entregó solo. Llegó acompañado de su abogado y se presentó ante el juzgado, casi al mismo tiempo en el que la juez estaba por tomar declaración indagatoria al comisario J. O. A., quien desde ayer quedó alojado en dependencias de la comisaría Primera de Saladas. Algunos dicen que su entrega ya había sido pactada. Lo cierto es que ya quedó detenido y ligado al caso.

En diálogo con época, la juez María del Carmen Mareco confirmó que «se presentó acompañado de su abogado particular y quedó detenido en el mismo acto. Aprovechando que teníamos a dos de los sospechosos procedimos a tomarles declaración indagatoria, pero ambos se abstuvieron a hablar, por lo que luego fueron conducidos a su lugar de detención donde compartirán celda». La magistrada confirmó también que al comisario Acosta se le levantó la incomunicación que pesaba sobre él. Lo mismo ocurrió para el nuevo detenido, ya que ambos se presentaron ante la Justicia haciendo uso de su derecho a no declarar.

«El martes por la noche, pedí la detención; la Policía llegó al lugar y él ya no estaba, por lo que no se realizó otra cosa más que esa. No allanaron la casa, no se llevaron nada de allí. Al que sí le incautaron dos teléfonos celulares fue al comisario J. O. A., quien se presentó en la sede policial (Delitos Complejos), donde fue detenido por los efectivos en el lugar. Esperamos que esos teléfonos puedan aportar información valiosa para la causa», explicó Mareco quien agregó además que en las próximas horas pedirá nuevas detenciones en torno a la causa. Cabe aclarar que para la Justicia serían seis los integrantes de la banda que protagonizó el atraco en Derqui. Pese a que desde el martes está detenido, la casa del comisario J. O. A. aún hasta ayer no se habría librado una orden de allanamiento para la Policía.

Como lo habíamos adelantado en nuestra edición del miércoles, J. O. A. había sido citado con una excusa a las dependencias de la DIDC, para que no sospechase que en realidad el fin era su captura inmediata. Hoy tanto el comisario –apartado momentáneamente de la fuerza- y su amigo, comparten una celda en la comisaría Primera de Saladas.

Muy cercanos

Con el correr de los días, otros datos van surgiendo en paralelo a la investigación de la causa. Todo indica que la relación entre Acosta y el nuevo detenido es tan cercana, que en las últimas temporadas de verano 2021 y 2022, ambos habrían viajado juntos a Brasil, según confirmaron las fuentes consultadas por época.

En cuanto al último apresado, se sabe que es hijo de un hombre apodado «Gato», quien hace algunas décadas atrás formó parte de una banda delincuencial que fue noticias en reiteradas oportunidades en los medios capitalinos.

Sus laderos fueron el reconocido «Cajeto» Morales, cuyo hijo fue detenido por múltiples hechos, y «Pitín» Díaz, todos con pesados prontuarios criminales.

La Justicia investiga un robo millonario y ordenó la detención de un comisario correntino

COMPARTIR