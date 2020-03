Se derrumba en China un hotel usado para la cuarentena de afectados de coronavirus

Un hotel en la ciudad costera china de Quanzhou, en la provincia de Fujian y que se había acondicionado para albergar a personas bajo observación por haber tenido contacto con enfermos de covid-19, se ha derrumbado este sábado con más de 70 personas en su interior, según han indicado medios estatales chinos. Por el momento se ha logrado rescatar con vida a 34 de los ocupantes, ha informado el gobierno municipal.

El hotel Xinjia se había edificado en 2018 y contaba con 80 habitaciones. Después de que comenzara la epidemia de covid-19 se había convertido en uno de los dos centros habilitados en Quanzhou para alojar a las personas que deben mantener cuarentena, según el periódico chino Beijing News.

El diario menciona a una testigo presencial, identificada como Chen, que declaró que tres miembros de su familia se encontraban en ese hotel tras haber regresado de una visita a otros parientes en la provincia de Hubei, el foco de la epidemia. Los tres -su hermana pequeña y dos cuñados- se encontraban en buen estado de salud, su temperatura era normal e iban a recibir permiso para abandonar esas instalaciones en breve, según explicó la testigo, que por el momento desconocía el paradero de sus familiares.

Hasta el momento se desconoce la causa del derrumbe, ocurrido en torno a las 19.30 horas locales (12.30 hora peninsular española). El Ministerio de Gestión de Emergencias ha despachado 26 equipos de asistencia al lugar, según el portal de noticias Mnw.cn, del periódico local Fujian News. Vídeos y fotografías mostrados por los medios locales muestran equipos de emergencia que recorren los escombros del edificio caído.

“Estaba cenando y de repente oí un gran ruido, pensé que era una explosión. Hasta que no corrí al balcón no vi que el hotel se había derrumbado por completo”, indicó un testigo al portal de noticias.

En Fujian, la provincia donde se encuentra Quanzhou, se han detectado al menos 296 casos de coronavirus, según la Comisión Nacional de Sanidad china. Otras 10.819 personas se encuentran en observación.

El derrumbamiento rompe la racha de buenas noticias que acumulaba China en torno a la epidemia de nuevo coronavirus, que ha dejado más de 3.000 muertos e infectado a más de 80.000 personas en cerca de tres meses. Este sábado, la Comisión Nacional de Sanidad había anunciado 99 nuevos contagios, la primera vez que baja de un centenar desde el 18 de enero, antes de que se admitiera la gravedad de la crisis y la ciudad de Wuhan, el foco de la enfermedad, quedara bloqueada por cuarentena.

Hace ya dos días que fuera de esta urbe, Hubei, su provincia, no detecta nuevos casos, cuando hace un mes los contaba por miles. En el resto de China, si las infecciones recientes aún se registran por docenas es debido a casos importados del extranjero: las comunitarias se reducen a un puñado diario.

