Se conocieron chats eróticos entre Pablo Rago y la mujer que lo denunció por violación

Luego del testimonio revelador de Érica Basile en donde denunció públicamente en una entrevista con Ulises Jaitt en ‘El Show del Espectáculo’ por AM 1300 La Salada a Pablo Rago por abuso sexual, se conocieron este jueves en ese programa una serie de chats con alto contenido erótico entre ambos.

La mujer de 34 años, que había radicado esta semana la acusación en la Comisaría Comunal N ° 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de una causa en la que interviene el Juzgado en lo Correccional y Criminal N ° 73, afirma haber sido penetrada por el actor en el 2015.

Érica Basile contó que comenzó a hablar con Pablo Rago en 2015, ambos pegaron onda, él la invitó a la casa y ella fue.

La joven contó que el actor le prometió que la iba a ayudar a buscar trabajo como limpieza o maquillaje en algún lado, ella estaba pasando un mal momento recién separada con un hijo.

En la casa de Rago se comenzaron a besar y el actor la violó. Érica presentó la denuncia en la comisaría Comunal N° 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Empezó a tocarme e introdujo sus manos haciendo presión en mis partes íntimas, lo que él quería un pedido sobre algo que yo no estaba acostumbrada. Quería que lo orine. Me tocaba para que lo orine encima”, sostuvo.

“Yo no quería y le corrí la cámara, pero la dejó. Siguió haciendo lo que él quería. Se puso histérico y caprichoso. Me siguió apretando para que lo orine y me puse incómoda, me di cuenta de que no estaba bien lo que estaba pasando. Empezó a gritarme diciéndome que era una nena que no le gustaba que me traten como una p…. Yo le puse los puntos, pero me hacía burlas. Siempre me humilló, me ninguneó, siempre”, enfatizó.

“Cuando logró calmarse, se volvió a acercar y ahí hubo una penetración que no fue consentida”, reveló Basile y aseguró que el actor no frenó pese a que se lo pidió.