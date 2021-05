Se cerró la causa que investigaba la muerte de una mujer y sus dos hijos en el barrio Juan XXIII

En la jornada de este viernes venció el plazo para la apelación al fallo de la Justicia sobre sobreseimiento del hombre sospechado de incendiar su casa con su mujer e hijos de 4 y 6 años dentro el pasado 24 de diciembre de 2020.

Al no presentarse ningún representante legal que apele la decisión judicial se cerró la causa y el padre y ex pareja de las víctimas, quedó libre de culpa y cargo. Para la Justicia correntina no hubo elementos que vinculen al hombre con el hecho.

Cabe aclarar que la pericia realizada a la habitación concluyó que un cortocircuito provocó el incendio, en una lámpara, entre el cielorraso y el techo y no habría sido un accionar de la persona que fue detenida desde un primer momento.

Femicidio en Corrientes: un hombre incendió su casa con su pareja e hijos adentro

