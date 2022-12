Scaloni evalúa a Di María y De Paul en una práctica a puertas cerradas

El mediocampista arrastra una molestia en el isquiotibial de la pierna derecha y fue reemplazado a los 20 minutos del segundo tiempo contra los neerlandeses. Tiene más chances de jugar que el delantero que no estaría en condiciones de estar desde el arranque.

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, evaluará a Ángel Di María y Rodrigo De Paul, los dos futbolistas que arrastran molestias, en la práctica cerrada que tendrá el plantel a dos días de enfrentar a Croacia por la semifinal del Mundial de Qatar 2022.

El plantel se entrena desde las 12 (hora argentina) en el predio de la Universidad de Qatar y será la penúltima sesión antes de afrontar la decisiva semifinal contra el vigente subcampeón del mundo y verdugo de Brasil en cuartos de final.

Luego del día de recuperación con una práctica liviana y la posterior recarga de energías con la visita de familiares y amigos, el cuerpo técnico de Scaloni tendrá que definir en apenas dos entrenamientos la formación.

El DT deberá realizar, al menos, una modificación con respecto al partido contra Países Bajos por la suspensión de Marcos Acuña por dos tarjetas amarillas.

Tanto el «Huevo» como Gonzalo Montiel no estarán a disposición y podrán regresar para el séptimo y último partido de la Copa del Mundo.

La práctica no tendrá una carga fuerte de trabajo ya que por la exigencia de los 120 minutos disputados ante Países Bajos todavía puede haber jugadores fatigados.

No obstante, el cuerpo técnico prestará principal atención a los casos de De Paul y Di María.

El mediocampista arrastra una molestia en el isquiotibial de la pierna derecha y debió ser reemplazado a los 20 minutos del segundo tiempo contra los neerlandeses.

De los dos, sin embargo, es quien más chances tiene de estar en el equipo titular, ya que Di María se movió diferenciado al grupo pese a que disputó los últimos ocho minutos del segundo tiempo de la prórroga ante Países Bajos.

El futbolista rosarino se perdió el partido contra Australia y volvió a jugar casi 10 minutos contra los neerlandeses, luego de la contractura que sufrió ante Polonia en la fase de grupos, pero no estaría en condiciones de estar desde el arranque.

El seleccionado argentino realizará el lunes -en el mismo horario que este domingo- el último entrenamiento antes de enfrentar al combinado croata, con los primeros quince minutos abiertos a los medios de comunicación.

La conferencia de prensa de Scaloni y de un jugador a confirmar será el mismo lunes a las 9.30 en el Centro de Medios de Doha.

La semifinal contra Croacia será el martes a las 16 en el estadio Lusail.

Lionel Scaloni: «Hay que seguir por este camino»

COMPARTIR