Scaloni dio la lista para la Fecha FIFA con mucho sabor mundialista

Con la presencia de Lionel Messi, el seleccionador argentino Lionel Scaloni divulgó este jueves la lista con los 28 convocados para los últimos dos amistosos previos al Mundial de Qatar 2022, que serán el 23 de septiembre ante Honduras y el 27 frente a Jamaica, ambos en Estados Unidos. Entre los nuevos nombres figuran Enzo Fernández, Thiago Almada y Facundo Medina.

Con un gran nivel en el inicio de la temporada, Messi encabeza una lista que puede ser muy cercana a la nómina que afrontará el certamen en noviembre. Las mayores novedades pasan por las ausencias del volante Exequiel Palacios, del Bayer Leverkusen, quien salió el último fin de semana con una molestia muscular del partido contra Hertha Berlín, y el delantero Nicolás González, de la Fiorentina, que también sufre una lesión. Otros desafectados fueron el arquero Juan Musso, de Atalanta, y el defensor Lucas Martínez Quarta, de Fiorentina, aunque en estos casos sus ausencias se deben por razones futbolísticas.

Entre las incorporaciones de jugadores que no son de los habituales, no sorprende lo del mediocampista Enzo Fernández, que llegó al Benfica y tuvo un inicio de temporada excelente, con una rápida adaptación al fútbol europeo de alto nivel, entre la Liga de Portugal y la Champions League. Además figura Thiago Almada, actualmente en el Atlanta United de Estados Unidos luego de ser figura de Vélez con apenas 19 años, como consecuencia de su positiva temporada, aunque en principio parece más una apuesta y un acondicionamiento a futuro en la Selección que una pieza para Qatar. El ex Vélez lleva seis goles en el campeonato de la MLS de Estados Unidos, tres de ellos en el último mes, y seis asistencias -máximo asistidor del equipo-.

Otro nombre que, si bien fue parte del proceso en algún momento, reapareció es el de Facundo Medina, integrante de la sub-23 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y con un presente interesante en la defensa del Lens de Francia (28 partidos en el año). Aunque al igual que Almada, lo suyo parece más a futuro que a presente inmediato.

Sin dudas, la posibilidad de llevar 26 profesionales al Mundial, en lugar de los clásicos 23 que se habilitaron hasta Rusia 2018, es un alivio para Lionel Scaloni, que ahora observa con esperanza el renacimiento del cordobés Paulo Dybala en la Roma, como líder dentro de la cancha del equipo del portugués José Mourinho, o la llegada de Julián Álvarez al ‘City’ del español Josep Guardiola, que parece enamorado del exatacante de River.

En el arco, la pelea parece estar cada vez más definida, con Emiliano «Dibu» Martínez como titular indiscutido y seguido atrás por Franco Armani y Gerónimo Rulli, hombre clave en el Villarreal de España. Lo mismo parece en la línea defensiva, más allá de los llamados a Nehuén Pérez y Facundo Medina, y la duda ahora nace en el medio con el nivel mostrado por Enzo Fernández en el segundo semestre.

Argentina afrontará estos dos amistosos el 23 de septiembre ante Honduras y el 27 frente a Jamaica, ambos en los Estados Unidos, y tendrá su última presentación a días del debut contra Emiratos Árabes Unidos (16/11), del argentino Rodolfo Arruabarrena. En el Mundial, Argentina compartirá el grupo C con Polonia, México y Arabia Saudita, rival del inicio el martes 22 de noviembre, a las 7 (hora Argentina), en el estadio en Lusail.

