Santiago Silva: «Me habilitaron, ahora tengo que encontrar club»

El delantero uruguayo había sido suspendido por doping causado por un tratamiento de fertilidad

El delantero uruguayo Santiago Silva, de 40 años, confirmó que recibió la autorización provisoria para volver a jugar al fútbol por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA en su caso de doping, y bromeó con que ahora tiene «que encontrar equipo«, mientras mantiene avanzadas negociaciones con Atlanta, en la Primera Nacional.

El jueves, la AFA determinó levantar su sanción de dos años, en forma provisoria, mientras la Justicia determina qué ocurrió cuando dio doping por testosterona cuando realizaba un tratamiento para poder ser papá, en octubre de 2019.

«Me han habilitado en forma provisoria para poder trabajar y poder jugar al fútbol. Digo provisoriamente porque falta el fallo de la Justicia ordinaria, que si Dios quiere va bien encaminado. Me ha tocado un camino difícil, con muchas piedras en el camino, que uno tuvo que saltar o esquivarlas, así que esto me pone contento y me da mucha alegría, que por lo menos se haya encaminado esta situación de injusticia», sostuvo.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, aprovechó para agradecer «a todos»: «Primero que nada a mi familia, mi mujer y mis hijos, quienes tengo al lado y entienden mi situación diaria, y a la gente que me apoyó desde su lugar, desde la distancia, con mensajes, sabiendo que esta injusticia se iba a hacer Justicia».

«También agradezco a la AFA, que fue la que comenzó todo esto con el Tribunal de Disciplina, cuando nadie me escuchaba, y a Agremiados, que me acompañó«, agregó. Y completó: «Estoy feliz, ya se inició lo más importante que es la habilitación. Eso me deja tranquilo. Ahora tengo que encontrar equipo».

El jugador, de 40 años, había sido suspendido en octubre de 2019, pero ahora quedaría habilitado y tendría muy avanzada la posibilidad de cerrar su incorporación a Atlanta, en la Primera Nacional, que es dirigido por su amigo Walter Erviti.

Hace un mes atrás, Silva se presentó espontáneamente ante el Tribunal de Disciplina, para declarar sobre la situación que le tocó atravesar, luego de dar positivo a un control surgido en la Comisión Nacional Antidopaje por altos niveles de testosterona (una hormona sexual masculina que tiene efectos morfológicos, metabólicos y psíquicos) en un partido frente a Newell s por la Copa de la Superliga, el 12 de abril de 2019, cuando jugaba para Gimnasia y Esgrima La Plata.

La habilitación del Tribunal de Disciplina de AFA está basada en la jurisprudencia de la FIFA y en el derecho al trabajo, aunque será provisoria porque no tiene entre sus atribuciones el poder levantar la sanción, cuya causa continuará en el fuero contencioso administrativo.

Página 12

Santiago Silva deberá cumplir una suspensión de dos años por su caso de doping

COMPARTIR