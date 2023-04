Santiago Maratea lanzó la colecta para ayudar a Independiente

Santiago Maratea presentó y dio inicio a la colecta para recaudar fondos para ayudar a Independiente. «La transparencia es el ADN de mis colectas», aseguró.

De idea a posibilidad. De posibilidad a sueño. Y de sueño a realidad. Santiago Maratea lanzó este jueves la colecta para recaudar fondos para ayudar a Independiente. «Es una colecta muy desafiante para mi», contó el joven de 30 años desde la sala de conferencia del estadio y explicó que lo ideal sería aportar desde 4.000 pesos, aunque se puede donar menos y más dinero. La colecta ya comenzó y los links para depositar ya están en sus historias de Instagram (@santimaratea).

«La transparencia es el ADN de mis colectas, por lo que la plata va a ir a donde tiene que ir. No me atrae robar plata, por lo que me siento capaz de manejar 20 millones de dólares», aseguró Maratea, quien agregó: «Se tuvo que crear un fideicomiso para poder depositar la plata, y ese fideicomiso es de de los hinchas de Independiente. Lo que se va a buscar es pagar las deudas que tiene el club, que es de más de 20 millones de dólares».

«Yo no me voy a llevar el 20% de la recaudación como se está diciendo, lo máximo que podría llegar a sacar es el 4% que es para cubrir los gastos que implica crear un fideicomiso. Solo hay hinchas con una pasión enorme por su club», afirmó el influencer, quien expresó sobre su vinculo con el Rojo: «Soy amigo de Juan Marconi (vicepresidente del club) desde hace muchos años, y él fue el contacto. Hace algunos meses arranqué a jugar al fútbol, y desde ese lugar logré conectar un poco más con los hinchas de fútbol. Entendí que no tenía que convocar a gente que no sea de Independiente, aunque todos son bienvenidos».

«¿Quien blanquearía dinero con una colecta transparente donde todo debe estar en blanco? Acá hay abogados y escribanos que se encargar de chequear que todo esté de la manera correcta, el más insoportable para que todo esto suceda así soy yo», siguió explicando ante las dudas que podrían surgir desde la gente a la hora de depositar.

«La colecta ya arrancó, ya subí los link a mis redes sociales. Si ponen el alias tienen que chequear que los datos seas los que publicamos, el CVU y el nombre de la cuenta», avisó y remarcó: «El 5% que mencioné anteriormente no es para mí, es para pagar los gastos del fideicomiso. La CD tampoco se va a llevar un porcentaje y no hay un vínculo de cuentas bancarias ni nada. Es muy de chorro pensarlo así, todo esto va a pasar por Mercado Pago. Si sobra dinero, irá destinado a las inferiores del club».

Por último, Pepé Santoro, leyenda de Independiente, se sentó al lado del influencer y reveló: «Las inhibiciones que tiene el club no nos permiten fichar a 49 chicos que quieren jugar en las inferiores y no pueden hacerlo, por eso es importante pagar estas deudas».

Las deudas de Independiente

Club América por Domínguez: USD $5.700.000

Elche por Marcone: EUR $2.000.000

Pescara por Elizalde: USD $400.000

Permode S.A (representante de Elizalde): USD $167.250

Derechos Imagen Elizalde (Permode SA): USD $202.177

Tijuana por Ferreyra: USD $350.000

Mazatlán por Sosa Silva: USD $100.000

Pablo Hernández: USD $395.000

Gastón Silva: USD $1.980.000

Martín Campaña: USD $170.000

Guillermo Burdisso: USD $1.250.00

Fernando Gaibor: USD $2.294.000

Miguel Brindisi: $50.000.000

Padre de Patricio Rodríguez: $10.281.348

Gonzalo Verón: USD $4.800.000

Roberto Battion (Masterdraft): EUR $700.000

Base Soccer (representante de Amorebieta): EUR $105.000

Representante de Velasco: USD $350.000

Aldosivi por Chávez: USD $720.000

Belgrano por Rigoni: EUR $250.000

Talleres por Menéndez: USD $115.000

Villa Francia por Togni: $1.699.770

Boca Juniors: $369.851

Barrio Obrero: USD $83.597

Alex Vigo: $24.000.000

Gabriel Hachen deuda salarial: USD $297.072

Juan Cazares (incluye deuda con el representante): USD $1.375.000

