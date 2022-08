Santi Maratea habló sobre el escándalo en el cuartel de bomberos de Corrientes que ayudó durante los incendios

El cuartel de bomberos de Corrientes ahora es noticia por un escándalo y no por la colecta de Santi Maratea.

Sin quererlo ni proponérselo, en estas horas Santi Maratea fue noticia por algo que no tiene nada que ver pero por algo bueno que hizo: cuando en Corrientes arreciaban los incendios el influencer organizó una colecta que sirvió para comprarle un montón de insumos, hasta un carro bomba, al El cuartel de Bomberos Voluntarios de San Miguel.

Meses después, ese cuartel se encuentra envuelto en un polémica por el manejo de los fondos y no se descarta una intervención por parte de la Provincia. Los bomberos apuntan al presidente de la comisión, Nelson Aguirre, por inacción.

Qué dijo Santi Maratea

Inevitablemente el nombre de Maratea se iba a mencionar porque de otro modo el 99 por ciento del país iba a desconocer ese cuartel de bomberos, que se hizo famoso gracias a la ayuda que consiguió el influencer.

Con el tema instalado en los medios, Santi Maratea habló sobre el tema, aclarando que con su colecta no se le dio plata a nadie.

«Pero si leí bien las sospechas no son sobre la plata de las colectas, las sospechas son por la plata que no pone el estado (obvio) De hecho con la colecta no le dimos plata a nadie, repartimos camiones, bombas, pingafogos, cascos , guantes, etc», escribió el influencer en sus redes sociales.

